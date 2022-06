Ieri Eric Adams, sindaco di New York, si è espresso contro una proposta di legge che sarebbe ad un passo dal vietare il mining di Bitcoin nello Stato per i prossimi due anni.

Il disegno di legge prevede una moratoria di due anni per i crypto miner proof-of-work (PoW) che non utilizzano energia rinnovabile al 100%. Allo stesso tempo, l'agenzia per l'ambiente dello Stato di New York starebbe indagando sugli effetti del mining sull'ambiente. La legge è stata approvata il 3 giugno dall'Assemblea statale ed attende adesso la firma del governatore Kathy Hochul per la promulgazione.

Lunedì, il sindaco Adams ha dichiarato a Crain's che intende richiedere al governatore Hochul di porre il veto alla legge, a causa del danno economico che causerebbe alla popolazione dello Stato. Il sindaco Adams è stato un frequente sostenitore dell'industria delle criptovalute, accettando Bitcoin (BTC) per il pagamento del suo stipendio.

SCOOP @CrainsNewYork I sat down with @NYCMayor Eric Adams today and learned he’s going to ask @GovKathyHochul to veto the #cryptocurrecy crypto mining bill that places a two year pause on new mining operations. Read it here: https://t.co/X0zjbJWJ8J — Brian Pascus (@brianpascus) June 13, 2022

Ad oggi, si schiera con i miner contro la proposta di legge, affermando che "non possiamo continuare a porre barriere" ai miner che desiderano contribuire a sostenere l'economia con i "miliardi di dollari che vengono spesi in criptovalute" nello Stato:

"Richiederò al governatore di prendere in considerazione la possibilità di porre il veto al disegno di legge che ostacola le criptovalute".

I sostenitori del disegno di legge, come l'addetto all'assemblea Anne Kelles, temono che i miner che sfruttano centrali elettriche alimentate da combustibili fossili possano far arretrare lo Stato nel suo percorso di riduzione delle emissioni di carbonio dell'85% entro il 2050. New York genera più del 50% della sua elettricità da fonti rinnovabili, avendo chiuso le vecchie centrali elettriche a combustibili fossili per raggiungere tale obiettivo.

Lunedì, l'addetto all'assemblea Kelles ha dichiarato al New York Post che il sostegno del sindaco ai miner ha sorpreso, riferendo che starebbe essenzialmente chiedendo a New York di "tornare all'età della pietra delle criptovalute". In precedenza, il sindaco Adams si era già espresso contro i miner a febbraio, stando al Post.

Secondo i dati raccolti a dicembre 2021 dal Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI), New York è il quarto maggior contributore di potenza di hash negli Stati Uniti.

Gli addetti ai lavori hanno dichiarato alla CNBC il 3 giugno che la decisione di New York di terminare le attività dei miner potrebbe avere un effetto domino su tutto il settore. Tuttavia, venerdì Cointelegraph ha riferito che l'amministratore delegato di GEM Mining, John Warren, ritiene che i miner si andrebbero semplicemente a traslocare in Stati più amichevoli dai migliori incentivi.

Secondo il Bitcoin Mining Council, in tutto il mondo circa il 50% dell'energia utilizzata dai miner di Bitcoin proviene da fonti sostenibili. I miner cercano di dipendere meno dai combustibili fossili, il che richiede tecnologie innovative. Il sindaco Adams ha suggerito di avanzare ai miner di New York delle scadenze, al fine di ridurre le loro emissioni entro date specifiche. "Dateci un obiettivo, non dei divieti", ha concluso.