La startup Web3 aPriori tace di fronte alle recenti accuse relative al suo ultimo airdrop di token, mentre gli analisti on-chain segnalano modelli di distribuzione insolitamente concentrati.

Secondo la piattaforma di analisi blockchain Bubblemaps, circa il 60% del recente airdrop di token aPriori (APR) è stato richiesto da un unico soggetto attraverso 14.000 wallet interconnessi.

I wallet sono stati appena sovvenzionati attraverso l'exchange Binance con 0,001 BNB (BNB) ciascuno in un breve periodo di tempo, stando a Bubblemaps. Tutti gli indirizzi hanno poi inviato le loro allocazioni APR in nuovi wallet.

La misteriosa entità che ha rivendicato il 60% delle allocazioni dell'airdrop stava ancora finanziando nuovi wallet per rivendicare altri token, secondo quanto riportato da Bubblemaps in un post dell'11 novembre.

APriori ha lanciato la sua richiesta di airdrop il 23 ottobre, poco prima che il token nativo della BNB Chain superasse i 300 milioni di dollari di capitalizzazione di mercato. Circa il 12% dell'offerta di token APR è stato destinato all'airdrop.

Ad agosto, aPriori ha raccolto 20 milioni di dollari per espandere la sua piattaforma di infrastruttura di trading, con la partecipazione di Pantera Capital, HashKey Capital e Primitive Ventures, tra gli altri, portando il suo finanziamento totale a 30 milioni di dollari.

L'azienda con sede a San Francisco è stata fondata nel 2023 da ex trader quantistici e ingegneri con esperienza presso Coinbase, Jump Trading e Citadel Securities.

APriori tace dopo le accuse di insider trading

APriori non ha ancora affrontato le accuse relative all'airdrop. Dall'annuncio dell'airdrop del 23 ottobre, la sua pagina ufficiale X ha pubblicato solo un unico post non correlato nella giornata di domenica.

“Ancora nessuna risposta dal co-fondatore, il modo in cui hanno dato zero trasparenza li fa sembrare non diversi dai truffatori”, lamenta l'investigatore on-chain ZachXBT in un post pubblicato martedì su X.

Tuttavia, l'elevata concentrazione della distribuzione dell'airdrop non è necessariamente dovuta ad attività interne, ma potrebbe anche essere indice della presenza di un sofisticato airdrop farmer.

Nel mondo crypto, un airdrop farmer (o squatter) professionista è un'entità che interagisce con i protocolli emergenti esclusivamente per ottenere i premi dell'airdrop, spesso utilizzando più wallet per accumulare i premi.

A marzo 2023, è stato rivelato che gli airdrop hunter hanno consolidato 3,3 milioni di dollari in token dall'airdrop ARB di Arbitrum da 1.496 wallet in soli due wallet da loro controllati.