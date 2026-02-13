ParaFi Capital investe $35 milioni in Jupiter, basato su Solana

Jupiter ha dichiarato di aver ottenuto un investimento strategico di 35 milioni di dollari da ParaFi Capital, segnando la prima volta che il protocollo di trading on-chain e liquidity aggregation basato su Solana ha acquisito capitali esterni dopo anni di crescita autonoma.

La transazione ha comportato l'acquisto di token a prezzi di mercato senza scontistica e un periodo di lock-up prolungato ed è stata interamente saldata in stablecoin JupUSD di Jupiter, hanno dichiarato le società. I termini finanziari oltre l'investimento di 35 milioni di dollari non sono stati resi noti.

L'investimento arriva dopo che Jupiter ha elaborato oltre 1.000 miliardi di dollari di volume di scambi nell'ultimo anno e si è espansa oltre lo swap routing verso perpetual, lending e stablecoin, secondo quanto riferito dalla società.

L'accordo includeva anche warrant che consentono a ParaFi Capital di acquisire token aggiuntivi a prezzi più elevati, una struttura che, secondo le società, era intesa a riflettere un allineamento a lungo termine.

L'investimento fa seguito alla recente espansione dell'offerta di prodotti di Jupiter. A ottobre, Jupiter ha lanciato una versione beta del suo mercato di previsione on-chain sviluppato con Kalshi, seguita a gennaio dal lancio di JupUSD, una stablecoin nativa di Solana e ancorata al dollaro, realizzata in collaborazione con Ethena Labs.

Il token nativo di Jupiter (JUP) ha registrato un aumento di circa il 9% nelle ultime 24 ore, secondo i dati di CoinGecko.

Protocolli decentralizzati attirano attenzione di VC

Nel 2025 e all'inizio del 2026, le società di venture capital hanno continuato a investire capitali in protocolli decentralizzati attraverso accordi basati su token.

A ottobre, a16z Crypto ha investito 50 milioni di dollari in Jito, un protocollo di liquid staking basato su Solana, attraverso un accordo basato su token che ha garantito alla società un'allocazione riservata di token nativi di Jito a prezzo scontato.

A gennaio, Babylon, un protocollo decentralizzato incentrato sullo staking e il prestito nativi di Bitcoin, ha raccolto 15 milioni di dollari da a16z Crypto attraverso la vendita del suo token BABY, affermando che il finanziamento avrebbe sostenuto lo sviluppo dell'infrastruttura on-chain del protocollo.

Oltre alla finanza decentralizzata, negli ultimi mesi gli investitori in venture capital hanno sostenuto anche altre categorie di protocolli decentralizzati.

A settembre, la piattaforma scientifica decentralizzata Bio Protocol ha raccolto 6,9 milioni di dollari da investitori tra cui Maelstrom Fund e Animoca Brands per sostenere lo sviluppo del suo framework basato su blockchain e AI nativo per la ricerca biomedica.

L'anno scorso, Humanity Protocol, una piattaforma di identità decentralizzata, ha raccolto 20 milioni di dollari da Pantera Capital e Jump Crypto con una valutazione dichiarata di 1,1 miliardi di dollari per sviluppare il suo sistema di identità onchain Proof of Humanity basato su dati biometrici.