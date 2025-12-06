Durante la Binance Blockchain Week, un panel che vedeva protagonisti il sostenitore dell’oro Peter Schiff e il cofondatore di Binance Changpeng “CZ” Zhao ha messo in evidenza le difficoltà nel verificare l’oro fisicodopo che Schiff non è stato in grado di confermare l'autenticità di un lingotto d'oro che gli era stato presentato.

Il dibattito si è concentrato su quale fosse la migliore riserva di valore tra oro tokenizzato e Bitcoin (BTC), valutando elementi come divisibilità, portabilità, verificabilità, durata e limiti dell’offerta — fattori fondamentali per stabilire la validità di un asset come moneta.

CZ ha sostenuto che BTC rappresenta un mezzo superiore per conservare valore per diversi motivi, tra cui la possibilità per qualsiasi utente di verificare istantaneamente la criptovaluta tramite un full node o altri strumenti che controllano il ledger pubblico protetto crittograficamente.

CZ sostiene che Bitcoin sia una riserva di valore migliore. Fonte: Binance

CZ ha consegnato a Schiff un lingotto d'oro e gli ha chiesto: “C'è scritto Kirghizistan, 1.000 grammi, oro fino, 999,9 e un numero di serie. È oro vero?”

“Non lo so”, ha risposto Schiff, suscitando risate e applausi dal pubblico di appassionati cripto. A ottobre, CZ ha criticato l'oro tokenizzato, affermando che il possessore deve fidarsi dell'emittente, il che ha portato allo scontro di giovedì con Schiff.

Il dibattito tra sostenitori dell'oro e Bitcoiners si è evoluto nel corso degli anni, con i primi, tra cui Schiff, che sostengono che la tokenizzazione dell'oro risolva molti dei problemi di portabilità, divisibilità e verifica dell'oro, oltre ad essere utile per le applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi).

CZ consegna a Schiff un lingotto d'oro, chiedendogli di verificarne l'autenticità. Fonte: Binance

Tuttavia, i sostenitori di Bitcoin affermano che la tokenizzazione dei real-world asset (RWA), ovvero la rappresentazione di oggetti reali su blockchain, non risolve i problemi inerenti all'oro fisico sottostante ai token digitali, tra cui la centralizzazione, i rischi di controparte e le costose procedure di audit.

Correlato: Peter Schiff definisce il modello di Strategy una “frode” e sfida Saylor a un dibattito

La prova al fuoco resta lo standard del settore per la verifica completa dell’oro

Esistono diversi metodi accettati a livello industriale per analizzare o verificare scientificamente il contenuto di metalli preziosi dell'oro, secondo la London Bullion Market Association (LBMA), l'associazione internazionale per il commercio di lingotti d'oro che stabilisce gli standard industriali in materia di peso, raffinazione, commercio, conservazione e custodia affidabile.

Questi metodi includono la Spettroscopia a Fluorescenza a Raggi X, gli Ultrasuoni e il Test Eddy Current, che sono costosi, richiedono l'intervento di esperti e hanno un campo di applicazione limitato.

La Spettroscopia a Fluorescenza a Raggi X è efficace solo per determinare il contenuto di oro in metalli con uno spessore massimo di 10 micron, mentre gli altri metodi presentano problemi simili, il che significa che non sono metodi di analisi “definitivi”, afferma la LBMA.

Secondo la LBMA, solo un metodo garantisce una certezza di verifica del 100%.

Un tecnico di laboratorio riscalda l'oro per verificarne il contenuto tramite analisi al fuoco. Fonte: The lPMI

La prova al fuoco, ovvero il processo di fusione dell'oro per verificarne l'integrità e la composizione, è l'unico modo per ottenere una certezza al 100%. Tuttavia, la LBMA definisce questo metodo di prova “distruttivo”.

“Al momento non sembra esistere una soluzione definitiva di test non distruttivo che possa essere approvata. Per questo, la migliore mitigazione del rischio di analisi non conformi resta l’ecosistema Good Delivery delle raffinerie e la relativa catena di custodia”, afferma la LBMA.