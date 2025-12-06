La Camera bassa del Parlamento polacco non è riuscita a ottenere la maggioranza dei tre quinti necessaria per superare il veto del presidente Karol Nawrocki al Crypto-Asset Market Act, allontanando ulteriormente il Paese dalla regolamentazione del settore degli asset digitali in un momento in cui i legislatori sostengono che la supervisione sia sempre più urgente.

Come riportato venerdì da Bloomberg, la legislazione — promossa dal governo del primo ministro Donald Tusk — aveva lo scopo di allineare la Polonia al quadro MiCA dell'Unione Europea per i mercati crypto. Il disegno di legge è stato presentato a giugno, ma non è sopravvissuto al veto del presidente.

Nawrocki ha bloccato la misura la scorsa settimana, sostenendo che avrebbe “minacciato le libertà dei polacchi, la loro proprietà e la stabilità dello Stato”, come riportato in precedenza da Cointelegraph.

Con il veto del presidente confermato, il disegno di legge non andrà avanti, costringendo il governo a ricominciare da capo il processo legislativo sulle crypto.

La proposta ha diviso nettamente i legislatori e il settore crypto. Secondo Bloomberg, i sostenitori hanno definito il disegno di legge una priorità per la sicurezza nazionale, affermando che sono necessarie norme complete per frenare le frodi e prevenire il potenziale uso improprio dei crypto asset da parte di attori stranieri, tra cui la Russia.

Tuttavia, diversi gruppi del settore crypto si sono opposti alla legislazione, avvertendo che i suoi requisiti erano eccessivamente onerosi e avrebbero potuto spingere le startup a lasciare il Paese.

I critici hanno sottolineato le rigide norme in materia di licenze, gli elevati costi di conformità e le disposizioni in materia di responsabilità penale per i dirigenti dei service-provider, sostenendo che il disegno di legge rischiava di soffocare l'innovazione e di creare un ambiente commerciale non competitivo.

Correlato: Il piano dell'UE rafforzerebbe i poteri dell'ESMA sui mercati crypto e dei capitali

L'adozione crypto in Polonia aumenta nonostante la pausa normativa

L'uso delle criptovalute in Polonia continua ad accelerare anche se il Paese è in fase di stallo per quanto riguarda una regolamentazione completa. Chainalysis ha recentemente identificato la Polonia come una delle “grandi economie cripto” europee, sottolineando che l'attività on-chain del Paese si è espansa in modo significativo nell'ultimo anno.

Secondo il report 2025 Europe Crypto Adoption della società, la Polonia ha registrato una crescita superiore al 50% su base annua nel volume complessivo delle transazioni.

La Polonia si è classificata all’ottavo posto in Europa per valore complessivo di criptovalute ricevute tra luglio 2024 e giugno 2025. Fonte: Chainalysis

Anche gli investitori polacchi stanno aumentando la loro esposizione a Bitcoin (BTC), come dimostra il forte aumento delle installazioni di ATM Bitcoin negli ultimi anni. A gennaio, Cointelegraph ha riferito che la Polonia è diventata il quinto hub mondiale per gli ATM Bitcoin, superando persino El Salvador, un Paese che ha fatto di Bitcoin un elemento centrale del proprio sistema monetario e finanziario.