La Commissione Europea ha proposto di ampliare i poteri della European Securities and Markets Authority (ESMA) sui mercati crypto e finanziari in generale, nel tentativo di ridurre il divario competitivo con gli Stati Uniti.

Pubblicato giovedì, il pacchetto trasferirebbe all'ESMA le “competenze di vigilanza diretta” per gli elementi chiave dell'infrastruttura di mercato, compresi i crypto-asset service providers (CASPs), le piattaforme di trading e le controparti centrali, rafforzando il suo ruolo di coordinamento nel settore della gestione patrimoniale.

La proposta deve ancora essere approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, dove è attualmente in fase di negoziazione.

Se adottata, il ruolo dell'ESMA nella supervisione dei mercati dei capitali dell'UE si avvicinerebbe maggiormente al modello centralizzato della Securities and Exchange Commission statunitense.

La proposta dell'UE mira a ottimizzare i mercati e rafforzare l'autorità dell'ESMA. Fonte: finance.ec.europa.eu

A settembre, la Francia è diventata il terzo Paese europeo a chiedere che l’ESMA, con sede a Parigi, assuma la supervisione delle principali società crypto, unendosi ai regolatori di Austria e Italia.

La richiesta è arrivata dopo le crescenti critiche al regime di licenze crypto di Malta. A luglio, l’ESMA ha pubblicato una peer review sull’autorizzazione concessa dalla Malta Financial Services Authority a un crypto service provider, affermando che il regolatore aveva “soddisfatto solo in parte le aspettative”.

Per via delle preoccupazioni riguardo a normative più permissive in alcune giurisdizioni, la Francia ha anche minacciato di bloccare il “passaporto” delle licenze europee ottenute dagli Stati membri, sollevando timori sulle lacune applicative del regolamento europeo MiCA (Markets in Crypto-Assets).

I tre Paesi dell’UE hanno inoltre sostenuto le revisioni al MiCA, tra cui norme più severe per le attività crypto svolte al di fuori dell’Unione, una maggiore supervisione della sicurezza informatica e una revisione del quadro relativo alla regolamentazione delle nuove offerte di token.

Cronologia delle decisioni politiche dell'UE: Fonte: finance.ec.europa.eu

La Presidente della BCE Lagarde ha proposto per la prima volta una “SEC europea” nel 2023

L'Unione Europea ha iniziato a valutare la possibilità di conferire all'ESMA poteri di supervisione diretta sulle società cripto all'inizio di novembre, come riportato in precedenza da Cointelegraph.

L'attuale quadro normativo dell'UE comprende diverse agenzie di regolamentazione nazionali e regionali, che ostacolano il commercio transfrontaliero e l'innovazione delle startup.

La presidente della Banca Centrale Europea (BCE) Christine Lagarde ha proposto per la prima volta l'idea di creare una “SEC europea” nel 2023.

“La creazione di una SEC europea, ad esempio estendendo i poteri dell'ESMA, potrebbe essere la risposta. Sarebbe necessario un mandato ampio, che includa la supervisione diretta, per mitigare i rischi sistemici posti dalle grandi aziende transfrontaliere”, ha affermato Lagarde al Congresso Bancario Europeo nel novembre 2023.

La leadership dell'ESMA suscita preoccupazioni per lo sviluppo delle startup nel settore crypto e fintech nell'UE

In precedenza, alcuni osservatori del settore avevano dichiarato a Cointelegraph che la supervisione dell'ESMA sull'intero blocco potrebbe rallentare l'innovazione, in particolare per le piccole società cripto e fintech che fanno affidamento su una più stretta collaborazione con i regolatori nazionali.

“Centralizzare l'autorizzazione e la supervisione interamente all'interno dell'ESMA richiederebbe ingenti risorse umane e finanziarie”, il che “rallenterebbe il processo decisionale e l'innovazione, in particolare per i nuovi operatori”, ha dichiarato a Cointelegraph Faustine Fleuret, responsabile degli affari pubblici del protocollo di lending decentralizzato Morpho.

Statistiche sulla frammentazione dei mercati dei capitali dell'UE. Fonte: finance.ec.europa.eu

Il pacchetto più ampio mira a favorire la creazione di ricchezza per i cittadini dell’UE rendendo più competitivi i mercati dei capitali dell'Unione.

Nel 2024, la capitalizzazione di mercato delle borse valori rappresentava solo il 73% del PIL dell’UE, contro il 270% degli Stati Uniti, secondo un report della Commissione Europea.