Venerdì diversi stock legati alle criptovalute hanno registrato un rialzo, mentre le probabilità di un taglio dei tassi a dicembre sono salite all'87% su Polymarket, il livello più alto di questo mese.

Tre società di mining di Bitcoin quotate negli Stati Uniti hanno guidato il rialzo, con Cleanspark, Riot Platforms e Cipher Mining che hanno registrato un aumento durante la sessione e guadagni a doppia cifra negli ultimi giorni.

Probabilità di taglio dei tassi negli Stati Uniti a dicembre. Fonte: Polymarket

I dati di Yahoo Finance dimostrano come Circle, l'emittente di USDC, abbia registrato un aumento di quasi il 10% nelle prime contrattazioni, mentre Strategy di Michael Saylor e Coinbase hanno registrato aumenti più modesti al momento della stesura.

Anche Bitcoin (BTC) ha registrato un aumento di circa il 7% nella settimana, dopo essere sceso a circa 82.000$ il 21 novembre, stando ai dati di CoinGecko.

Top 10 titoli azionari nel settore del mining di Bitcoin. Bitcoin Mining Stock

Gran parte della volatilità dei prezzi del mercato predittivo di questo mese è stata determinata dai commenti dei funzionari della Federal Reserve.

Il 29 ottobre, il presidente della Fed Jerome Powell ha affermato che un taglio a dicembre “non era scontato”, osservazione che gli investitori hanno interpretato come una posizione restrittiva, a significare che la Fed potrebbe ritardare i tagli dei tassi e mantenere condizioni rigide. Le probabilità di Polymarket sono scese dall’89% del giorno precedente al 22% del 20 novembre.

Il sentiment è variato il 17 novembre, dopo che il governatore della Fed Christopher Waller ha sostenuto che la banca centrale dovrebbe prendere in considerazione un taglio dei tassi il mese prossimo, argomentando che “il mercato del lavoro è ancora debole e vicino alla velocità di stallo” e che l'inflazione è ora “relativamente vicina” all'obiettivo del 2% della Fed.

Mercati predittivi in espansione grazie ad aumento domanda

I mercati di previsione, come Kalshi e Polymarket, che consentono agli scommettitori di puntare sui risultati di eventi reali, hanno ampliato la loro portata e influenza quest'anno.

Il 13 novembre, Polymarket ha siglato un accordo pluriennale con TKO Group Holdings per fungere da partner ufficiale del mercato di previsione per l'Ultimate Fighting Championships e Zuffa Boxing. La partnership è stata siglata poco dopo quella con l'operatore nordamericano di fantasy sports PrizePicks.

Lo stesso mese, Kalshi ha raccolto 1 miliardo di dollari da Sequoia Capital e CapitalG, portando la sua valutazione a 11 miliardi di dollari, secondo un report di TechCrunch che cita una fonte vicina all'accordo. Il nuovo round ha fatto seguito a una raccolta di 300 milioni di dollari a ottobre.

Il 19 novembre sono emerse voci secondo cui Coinbase starebbe sviluppando una propria piattaforma di prediction market, dopo che la ricercatrice tecnologica Jane Manchun Wong ha pubblicato alcuni screenshot di un sito non ancora pubblicato. Le immagini di Wong indicavano che il prodotto sarebbe stato offerto attraverso Coinbase Financial Markets e supportato da Kalshi.

Mercoledì Robinhood ha dichiarato alla stampa che i mercati predittivi sono rapidamente diventati uno dei suoi motori di crescita più rapidi, con oltre un milione di utenti che hanno negoziato nove miliardi di contratti dal lancio del prodotto a marzo, grazie alla partnership con Kalshi.