Polymarket inizierà a fornire dati sui prediction market alle testate di Dow Jones, segnando una delle integrazioni più rilevanti dei mercati previsionali nativi crypto nei media finanziari tradizionali.

In una comunicazione diffusa mercoledì, Polymarket e Dow Jones hanno annunciato che i dati dei prediction market saranno disponibili su The Wall Street Journal, Barron’s, MarketWatch e Investor’s Business Daily, tra le altre testate. Secondo le aziende, Polymarket sarà presente attraverso “moduli dati dedicati” sui siti web e in selezionati spazi dell’edizione cartacea.

Il CEO di Dow Jones, Almar Latour, ha dichiarato che la decisione è motivata dall’obiettivo di aiutare i clienti a “interpretare meglio il sentiment di mercato e valutare il rischio”. Il fondatore e CEO di Polymarket, Shayne Coplan, ha affermato che la partnership unirà “l’analisi giornalistica con probabilità di mercato in tempo reale”.

Landing page di Polymarket di mercoledì. Source: Polymarket

Fondata nel 2020, Polymarket è cresciuta fino a diventare una delle principali piattaforme di prediction market, in competizione diretta con Kalshi. La piattaforma ha attirato particolare attenzione nel periodo precedente alle elezioni presidenziali statunitensi del 2024, quando i suoi mercati sono stati seguiti da vicino e hanno previsto correttamente la vittoria del presidente Donald Trump.

Anche le aziende e gli exchange crypto hanno rafforzato i propri legami con le piattaforme di previsione: a dicembre, Coinbase ha annunciato il lancio di prediction market onchain in collaborazione con Kalshi.

Sempre a dicembre, Polymarket ha dichiarato di aver individuato e risolto un problema di sicurezza che ha interessato “un numero limitato di utenti” della piattaforma. Secondo l’azienda, la violazione è stata causata da “una vulnerabilità introdotta da un provider di autenticazione di terze parti”.

Sotto esame da parte dei legislatori USA dopo la cattura del leader mondiale

Dopo la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, avvenuta nel fine settimana su ordine di Trump, Polymarket ha regolato un contratto che prevedeva la rimozione del leader dal potere. Un trader ha realizzato oltre 400.000 $ di profitto a fronte di una scommessa da 32.000 $.

Sebbene Polymarket non sia stata direttamente accusata di illeciti, un legislatore statunitense ha invocato l’adozione di una normativa volta a contrastare l’insider trading sulle piattaforme di prediction market.