Due delle principali piattaforme di prediction market, Polymarket e Kalshi, hanno entrambe iniziato a distribuire generi alimentari gratuiti nell’ambito di una competizione per la leadership nel settore dei prediction market in rapida espansione.

Martedì, Kalshi ha offerto buoni spesa da 50 $ a oltre 1.000 persone a Manhattan, mentre il concorrente Polymarket ha annunciato l’intenzione di aprire un negozio di alimentari gratuito a partire dalla prossima settimana.

Thousands have already picked up their free Kalshi groceries!



We are being told we've already inspired other companies to keep up the initiative!



2 more hours to get yours



Westside Market | 84 3rd Ave. NYC pic.twitter.com/8R11OGODLu — Kalshi (@Kalshi) February 3, 2026

Kalshi e Polymarket guidano i volumi di trading nei prediction market, che ora superano stabilmente i 400 milioni di dollari al giorno, pari a circa quattro volte i livelli registrati nello stesso periodo dello scorso anno.

Kalshi ha registrato 263,5 milioni di dollari in ricavi da commissioni nel solo 2025, ed entrambe le piattaforme hanno raggiunto valutazioni multimiliardarie, sostenute da importanti integrazioni strategiche.

La promozione di Kalshi si è svolta presso il Westside Market all’84 della 3rd Avenue, a Manhattan, tra le 12:00 e le 15:00 (ora locale) di martedì, con video diffusi sui social media che mostravano code lunghe diversi isolati.

Secondo la lista degli ospiti di Kalshi, 1.795 persone si sono registrate per ricevere generi alimentari gratuiti, mentre i principali media hanno riferito della partecipazione di “migliaia” di persone.

Polymarket lancerà "The Polymarket"

Martedì Polymarket ha annunciato di aver firmato un contratto di locazione per aprire il “primo negozio di alimentari gratuito di New York” e di aver donato 1 milione di dollari a Food Bank for NYC per sostenere le persone con accesso limitato al cibo nei cinque distretti della città.

Polymarket ha dichiarato che il negozio di alimentari “The Polymarket” è in fase di allestimento da mesi e sarà completamente rifornito al momento dell’apertura, prevista per giovedì prossimo alle ore 12:00 ora locale.

"Generi alimentari gratuiti. Mercati gratuiti. Creati per le persone che danno energia a New York."

Entrambe le piattaforme hanno recentemente intensificato le collaborazioni con i media: Polymarket ha stretto una partnership con Dow Jones a gennaio, mentre Kalshi ha siglato accordi con i principali media tradizionali come CNN e CNBC a dicembre.

Polymarket ha inoltre lanciato una campagna pubblicitaria con cartelloni progettati per essere vandalizzati, mentre Kalshi ha utilizzato billboard digitali per mostrare in tempo reale le quote dei vari mercati.

Le piattaforme di prediction market, tuttavia, non potranno pubblicizzare i propri servizi durante il Super Bowl dell’8 febbraio, poiché tali annunci sono stati vietati per l’evento.

Kalshi gives out free groceries to thousands of New Yorkers https://t.co/62BO68KbuZ pic.twitter.com/rBnSAqWdBg — Historic Vids (@historyinmemes) February 3, 2026

Sia Polymarket che Kalshi hanno sede a New York, dove sono in corso le iniziative nel settore alimentare.

New York è considerata da molti la capitale finanziaria del mondo, essendo sede sia del New York Stock Exchange che del Nasdaq.