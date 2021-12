Anthony "Pomp" Pompliano, influencer e podcaster di Bitcoin, ha affermato che non c'è bisogno di giustificare l'uso di energia di Bitcoin, in quanto "tutte le cose davvero importanti al mondo usano energia".

Durante l'intervista trasmessa il 27 dicembre a "Squawk Box" con Joe Kernen della CNBC, Pomp ha affermato che molti detrattori non colgono diversi "punti chiave" circa il "dibattito climatico" sull'ecosistema Bitcoin (BTC), soprattutto confrontandolo con le valute fiat come il dollaro americano:

"As it scales, #bitcoin because more and more efficient because you can pack more economic value into each one of those blocks. In the legacy system as you scale you need to consume more energy ... we shouldn't apologize for the use of energy," @APompliano on #btc energy use. pic.twitter.com/gFSMFz3ApU