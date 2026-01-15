Le recenti misure normative statunitensi volte a limitare i mercati predittivi non hanno rallentato l'attività nelle prime settimane del 2026, con volumi di scambi che hanno raggiunto il record di 701,7 milioni di dollari lunedì.

Il mercato predittivo Kalshi ha rappresentato i due terzi del volume totale degli scambi con 465,9 milioni di dollari, mentre i concorrenti Polymarket e Opinion hanno totalizzato 100 milioni di dollari di scambi, secondo i dati di Dune Analytics di Gate Research.

Il totale di 701,7 milioni di dollari ha superato il precedente record di 666,6 milioni di dollari stabilito il giorno prima, con Kalshi in testa ai volumi di scambi con un margine simile.

Volume giornaliero degli scambi sui mercati predittivi da settembre 2024. Fonte: Dune Analytics



I mercati predittivi sono ormai uno dei casi d'uso più interessanti delle criptovalute, con un'adozione in rapida crescita da agosto.

Diversi exchange di criptovalute, tra cui Coinbase e Gemini, hanno integrato o stanno pianificando di integrare i mercati predittivi, mentre i wallet self-custody come MetaMask hanno fatto passi simili.

Le integrazioni e l'aumento dei volumi di scambio hanno attirato l'interesse di Wall Street, con i leader di mercato Polymarket e Kalshi che ora vantano valutazioni multimiliardarie.

Mercati predittivi tornano sotto esame

I mercati predittivi sono tornati sotto i radar delle autorità di regolamentazione all'inizio di questo mese, quando un utente anonimo di Polymarket ha scommesso circa 30.000 dollari che Nicolás Maduro sarebbe stato destituito dalla carica di presidente del Venezuela poche ore prima che venisse catturato: una scommessa che ha fruttato più di 400.000 dollari e ha suscitato preoccupazioni riguardo alla possibilità di informazioni privilegiate.

Anche i legislatori di New York sono pronti a rivedere la legislazione che mira a vietare alcuni mercati legati alla politica, allo sport, al mercato azionario e ad altri settori.

Connecticut, New York, Nevada e New Jersey sono tra gli altri stati degli Stati Uniti che hanno tentato di imporre restrizioni agli operatori dei mercati predittivi, provocando azioni legali di ritorsione.

Lunedì un giudice federale del Tennessee ha temporaneamente impedito alle autorità di regolamentazione statali di intraprendere azioni contro Kalshi, che aveva citato in giudizio lo stato dopo aver ricevuto l'ordine di cessare l'offerta di contratti relativi a eventi sportivi.

All'inizio di questa settimana è stata diffusa la notizia che l'Ucraina ha bloccato l'accesso a Polymarket a dicembre, classificando i mercati predittivi come gioco d'azzardo.