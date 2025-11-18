Sabato scorso Steak 'n Shake, società di ristorazione fast food statunitense che accetta Bitcoin (BTC), ha annunciato la sua espansione in El Salvador.

“Siamo onorati di essere nel Paese di Bitcoin”, dichiara la società in un post pubblicato su X a seguito della partecipazione di Steak 'n Shake all'evento Bitcoin Histórico, tenutosi mercoledì e giovedì nel Paese.

Come è noto, Steak 'n Shake ha iniziato ad accettare BTC come metodo di pagamento nei suoi negozi a maggio. Il direttore operativo dell'azienda, Dan Edwards, ha riferito a Cointelegraph che l'obiettivo è quello di accettare BTC in tutti i punti vendita dell'azienda nel mondo.

L'azienda ha attribuito un aumento di quasi l'11% delle vendite negli stessi negozi nel secondo trimestre alla decisione di avviare l'accettazione di BTC nei propri ristoranti.

L'azienda è diventata un'icona nella comunità Bitcoin e sottolinea il numero crescente di commercianti che accettano BTC per beni e servizi. L'adozione di BTC come mezzo di pagamento per piccoli acquisti quotidiani è anche un precursore dell'adozione di massa.

Steak 'n Shake ritratta su accettazione di Ether come metodo di pagamento e festeggia le vendite del Q3

A ottobre Steak 'n Shake ha condotto un sondaggio tra i propri follower sulla piattaforma social X, domandando se dovesse accettare Ether (ETH) come metodo di pagamento nei propri locali.

Il 53% dei 48.815 follower coinvolti nel sondaggio ha votato a favore della proposta, scatenando una forte reazione negativa da parte della community Bitcoin.

“ETH è spazzatura centralizzata. Bitcoin è libertà. Facendo ciò perdereste tutti i vostri clienti Bitcoin, compreso me”, si è limitato a rispondere il massimalista Bitcoin Ron Sovereignty Swanson.

Sebbene inizialmente avesse promesso di “rispettare i risultati” del sondaggio sui social media, Steak 'n Shake ha fatto marcia indietro sulla proposta di accettare ETH.

“Sondaggio sospeso. La nostra fedeltà è verso i Bitcoiner. Vi siete espressi. Chi ha permesso tutto ciò? Sono tornato alla mia scrivania”, si legge in un comunicato dell'azienda dell'11 ottobre, lo stesso giorno in cui è stato avviato il sondaggio.

Steak 'n Shake è in testa alla concorrenza per quanto riguarda l'aumento delle vendite negli stessi negozi nel terzo trimestre. Fonte: Steak ‘n Shake

A novembre, l'azienda ha festeggiato ottimi risultati di vendita nel terzo trimestre, registrando un aumento del 15% rispetto al trimestre precedente nelle vendite degli stessi punti vendita.

Steak 'n Shake è riuscita a superare tutti gli altri concorrenti nel settore dei fast food in termini di aumento delle vendite degli stessi punti vendita nel terzo trimestre, compresi McDonald's, Burger King, Taco Bell e la catena di caffetterie Starbucks.