Adam Back, CEO di Blockstream, ha criticato Nic Carter, socio fondatore di Castle Island Ventures, per aver amplificato le preoccupazioni relative alle minacce del quantum computing nei confronti di Bitcoin.

“Fai confusione senza essere informato e cerchi di influenzare il mercato o qualcosa del genere. Non sei d'aiuto”, sostiene Back in un post pubblicato venerdì su X, dopo che Carter ha spiegato in un post su X il motivo per cui Castle Island Ventures ha investito in Project Eleven, una startup che si occupa di proteggere Bitcoin e altre criptovalute dalla minaccia del quantum computing.

Back sostiene che la community Bitcoin non nega la necessità di ricercare e sviluppare protezioni contro potenziali minacce del quantum computing, ma sta invece svolgendo questo lavoro “in silenzio”. Tuttavia, Carter ha confutato il commento di Back, sostenendo che molti sviluppatori di Bitcoin sono ancora in “totale negazione” riguardo al rischio del quantum computing.

Sebbene l'investimento di Castle Island Ventures sia riapparso solo di recente sui social media all'interno della community Bitcoin, Carter lo ha rivelato per la prima volta in un post su Substack il 20 ottobre. “L'ho rivelato nella prima frase del mio articolo principale sul quantum. Non si può essere più trasparenti di così”, sostiene Carter.

Carter racconta di essere stato “quantum pilled”

Carter racconta di aver investito nel progetto proprio perché Alex Pruden, CEO di Project Eleven, lo aveva “convinto riguardo al quantum“. “Ho iniziato a preoccuparmi molto delle minacce quantistiche che incombono sulle blockchain. Ho investito il mio capitale nelle mie convinzioni, come ho sempre fatto”, spiega.

“Sapevo che sarebbero arrivate critiche in malafede, quindi mi sono assicurato di essere assolutamente chiaro riguardo alla mia esposizione finanziaria in questo caso”, aggiunge Carter.

Carter si è espresso su diversi punti che spiegano perché il quantum computing rappresenta un rischio per Bitcoin, compresi i governi che pianificano un mondo post-quantum, Bitcoin stesso che è “una taglia” per la supremazia quantistica e il crescente volume di investimenti nelle aziende quantistiche.

Carter non è l'unica figura di spicco nel mondo Bitcoin ad aver recentemente intensificato gli avvertimenti pubblici sulla potenziale minaccia del quantum computing per Bitcoin.

Alcuni avvertono che la minaccia potrebbe manifestarsi già entro due anni

Giovedì, in un post pubblicato su X, il fondatore di Capriole Investments Charles Edwards ha avvertito che il quantum computing potrebbe rappresentare una vera minaccia per Bitcoin nei prossimi due-nove anni, a meno che la rete non venga aggiornata con una crittografia resistente al quantum.

Tuttavia, altri sono meno preoccupati.

L'imprenditore multimilionario Kevin O'Leary ha recentemente dichiarato a Cointelegraph Magazine che utilizzare il quantum computing per violare la sicurezza di Bitcoin non sarebbe l'uso più efficace di questa tecnologia, sostenendo che sarebbe molto più preziosa in settori come la ricerca medica basata sull'intelligenza artificiale.

Nel frattempo, Back ha recentemente affermato che è positivo per Bitcoin essere “pronto per il quantum”, ma che non rappresenterà una minaccia per i prossimi decenni, poiché la tecnologia è ancora “ridicolmente agli inizi” e presenta problemi di ricerca e sviluppo.