Spesso, per accedere alle migliori opportunità di trading, gli utenti devono interagire con molteplici servizi e applicazioni differenti. Questa estrema frammentazione è uno degli aspetti più irritanti del trading di criptovalute, nonché un potenziale ostacolo per i nuovi arrivati che non comprendono appieno il settore.

È qui che entra in gioco Atani, una piattaforma gratuita all-in-one che, tramite un’interfaccia semplice e intuitiva, permette di effettuare operazioni su svariati exchange utilizzando un unico software.

Atani è disponibile sia per PC (Windows, Mac, Linux) che per smartphone (Android, iOS). Offre svariati servizi utili per i trader, come la possibilità di ricevere notifiche in tempo reale, visualizzare grafici e movimenti dei prezzi, nonché calcolare automaticamente la propria dichiarazione dei redditi.

Diamo un’occhiata più nel dettaglio a queste funzioni:

Accesso rapido a un’ampia varietà di exchange

Atani supporta oltre 1.500 criptovalute e più di 20 exchange, fra cui Binance, Coinbase Pro, Kraken, Poloniex e molti altri grandi nomi dell’industria. La piattaforma consente di gestire rapidamente i propri conti su svariati exchange tramite un’unica interfaccia.

Gli exchange attualmente supportati da Atani

Non soltanto Atani non applica alcuna tariffa aggiuntiva, ma ha anche stretto partnership con molti degli exchange supportati: gli utenti di Atani ottengono degli sconti notevoli sulle commissioni di trading!

Con Atani risparmi!

Notifiche in tempo reale

Atani permette agli utenti di impostare degli avvisi automatici nel caso in cui il prezzo di un asset dovesse superare o scendere al di sotto di un determinato valore su uno degli exchange supportati. È possibile ricevere notifiche tramite e-mail, SMS o persino telefonate!

Rimani costantemente aggiornato sugli ultimi movimenti dei tuoi asset

Grafici e strumenti d’analisi avanzati

Atani integra i grafici e gli strumenti d’analisi di TradingView, una piattaforma utilizzata regolarmente da milioni di trader e investitori in tutto il mondo. Gli utenti potranno visualizzare e personalizzare sette tipologie di grafico, nonché adoperare oltre 80 indicatori tecnici (Medie Mobili, Bande di Bollinger...) e 50 strumenti grafici (Successione di Fibonacci, Onde di Elliott...).

Atani supporta le avanzate funzioni di TradingView

Rendiconti fiscali automatici

Una delle peculiarità più interessanti di Atani è la possibilità di generare automaticamente, e scaricare in qualsiasi momento, rendiconti fiscali delle proprie operazioni con criptovalute. Attualmente il servizio viene offerto in oltre 30 Paesi, fra cui anche l’Italia.

Atani calcola le tasse per te, automaticamente

Sicurezza all’avanguardia

Atani è un servizio totalmente non-custodial: in altre parole, sono gli utenti stessi, e non la piattaforma, a controllare le chiavi private. Ciò significa che l’azienda non ha alcun accesso ai fondi e alle chiavi API dei clienti; pertanto, nella remota eventualità di un attacco hacker contro Atani, i criminali non potrebbero rubare alcun dato importante.

Il software fa inoltre uso di una crittografia di grado militare (AES-256) per proteggere le chiavi API memorizzate localmente.