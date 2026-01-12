Rain, fornitore statunitense di infrastrutture per stablecoin e “principal member” della rete di pagamento Visa, ha ottenuto un importante finanziamento per espandere la propria presenza a livello globale.

Secondo un annuncio pubblicato venerdì, la piattaforma ha raccolto 250 milioni di dollari in un round di finanziamento di Serie C guidato dalla società di investimento globale Iconiq.

Il round valuta Rain 1,95 miliardi di dollari, portando il finanziamento complessivo della società a 338 milioni di dollari, dopo un round di Serie B da 58 milioni di dollari nell’agosto 2025 e un ulteriore aumento da 24,5 milioni di dollari nel marzo dello scorso anno.

L'ultimo finanziamento ha visto la partecipazione di diversi investitori già coinvolti in precedenza, tra cui la divisione venture capital di Galaxy Digital, fondata da Michael Novogratz, Sapphire Ventures, Dragonfly, Lightspeed, Norwest ed Endeavor Catalyst.

Il numero di carte attive di Rain è aumentato di 30 volte nel 2025.

Il nuovo round segue la notevole crescita registrata da Rain lo scorso anno, con un aumento di 30 volte nel numero di carte attive e un incremento di 38 volte del volume di pagamenti annualizzato, ha dichiarato Farooq Malik, cofondatore e CEO della società, nell’annuncio.

“Le stablecoin stanno rapidamente diventando il modo in cui il denaro si muove nel XXI secolo, ma la loro adozione da parte degli utenti a livello globale richiede carte e app che funzionino semplicemente”, ha aggiunto.

Tra gli altri investitori che hanno partecipato al finanziamento figurano Bessemer Venture Partners e FirstMark, secondo quanto riportato nell'annuncio.

Rain punta all'espansione in America, Europa, Asia e Africa

Con sede a New York, Rain offre una piattaforma di pagamenti end-to-end che consente alle aziende di collaborare con un unico partner per lanciare carte stablecoin conformi, utilizzabili ovunque sia accettata Visa.

La piattaforma supporta le principali stablecoin, tra cui USDt (USDT) e USDC (USDC), oltre a numerose reti blockchain, tra cui Ethereum, Solana, Tron, Stellar e altre.

Rain prevede di utilizzare il capitale raccolto per espandere la propria presenza nei mercati chiave del Nord America, Sud America, Europa, Asia e Africa.

Il finanziamento consentirà inoltre a Rain di scalare ulteriormente la propria piattaforma di pagamenti in stablecoin, anche attraverso acquisizioni strategiche.

“Questo finanziamento ci permette di portare tale infrastruttura in nuovi mercati e di aiutare un numero crescente di aziende ad avviarsi e scalare rapidamente a livello globale”, ha dichiarato Malik.



