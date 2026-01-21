Il miliardario gestore di hedge fund Ray Dalio ha lanciato un severo monito all'economia globale, alla luce delle minacce di dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e di politiche economiche che appaiono sempre più imprevedibili.

Parlando martedì con Andrew Ross Sorkin della CNBC dal World Economic Forum (WEF) di Davos, in Svizzera, Dalio ha affermato che l’ordine monetario globale sta “andando in pezzi”, avvertendo di un cambiamento nel modo in cui le banche centrali gestiscono la moneta fiat.

Secondo il gestore, sia i detentori di valuta fiat sia “coloro che ne hanno bisogno” nutrono crescenti preoccupazioni reciproche, creando quello che ha definito un “problema significativo” nel medio-lungo termine.

“Le valute fiat e il debito come riserva di valore non vengono più detenuti dalle banche centrali nello stesso modo e… c’è stato un cambiamento”, ha dichiarato Dalio. “Il mercato che si è mosso di più lo scorso anno è stato quello dell’oro, nettamente meglio dei mercati tecnologici e di altri settori”.

Le dichiarazioni di Dalio sono arrivate poche ore dopo che Trump ha minacciato di imporre dazi ai Paesi europei, in seguito alle reazioni dei leader dell’UE alle sue dichiarazioni pubbliche in cui metteva in discussione il “diritto di proprietà” della Danimarca sulla Groenlandia.

Dalio aveva già affermato a dicembre che le politiche economiche di Trump, comprese quelle relative alla regolamentazione degli asset digitali, potrebbero essere “fortemente indebolite” nelle elezioni di midterm del 2026 e ribaltate nelle elezioni del 2028, qualora i Democratici riuscissero a riconquistare il controllo di una o entrambe le camere del Congresso.

Il presidente degli Stati Uniti era inoltre atteso a Davos martedì per partecipare ai colloqui del World Economic Forum.

I leader del mondo crypto si riuniscono a Davos

Oltre a Trump e ad altri leader mondiali, questa settimana numerosi dirigenti di aziende crypto saranno in Svizzera per partecipare agli eventi del World Economic Forum (WEF).

Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha riferito lunedì da Davos che incontrerà i leader mondiali per discutere di “come le criptovalute possano modernizzare i sistemi finanziari” e promuovere la tokenizzazione con l’obiettivo di “democratizzare l’accesso ai mercati dei capitali”. Armstrong ha inoltre aggiunto che, dopo il rinvio della revisione avvenuto la scorsa settimana, discuterà con dirigenti bancari il disegno di legge sulla struttura del mercato degli asset digitali attualmente all’esame del Senato degli Stati Uniti.