Non c'è mai un giorno di noia nel mondo di Bitcoin (BTC). Nonostante la relativa staticità dei mercati, la community trova sempre modi creativi per divertirsi.

Un utente di Reddit di nome Optimal-Dentistador (d'ora in avanti, OD) ha pensato di testare la longevità della rete di Bitcoin con un'interessante sfida. In un post pubblicato sul subreddit dedicato a Bitcoin, OD afferma: "ho scritto una lettera dove ho anche inserito le chiavi private di un indirizzo dove si trovano 100$ in BTC."

In una comunicazione privata con Cointelegraph, ha rivelato:

"Ho inserito 0,003 BTC in un nuovo indirizzo; nella busta insieme alla lettera ha inserito la chiave privata e pubblica dell’indirizzo."

Questo esperimento è stato ispirato da un evento organizzato recentemente dalla biblioteca pubblica della città in cui OD vive, luogo che rimarrà segreto per richiesta dello stesso utente:

"C’è stato un evento in cui si poteva scrivere qualcosa come una lettera, una poesia o un diario che sarà conservato per 100 anni. Sulla busta bisognava scrivere qualche informazione personale indicativa, e alla fine dell’esperimento qualcuno cercherà di trovare qualche parente vivente a cui consegnarla."

OD ha deciso di mettere "qualcosa di speciale" nella capsula del tempo: 0,003 BTC, ovvero circa 100$ al cambio attuale:

"Racconterò alla mia famiglia di questo esperimento, [ma] alla fine potrebbero dimenticare che questa cosa sia mai avvenuta. Chissà cosa succederà nei prossimi decenni."

La comunità di Reddit si è affrettata a sottolineare che, sebbene 0,003 BTC siano una somma insignificante nel 2022, fra cent'anni potrebbe non essere così:

"Fra cent'anni (2122), il block reward sarà di 0,00000019 BTC. Pertanto 0,003 saranno parecchi Bitcoin da scoprire. Si tratta di una somma approssimativamente 15.000 volte maggiore rispetto al block reward del 2122. È come se oggi qualcuno trovasse 97.000 BTC scritti su un pezzo di carta! Per lo meno dal punto di vista dei block reward attuali."

Scherzando sui recenti avvenimenti, OD ha commentato che sarebbe "un po' come trovare una somma equivalente a quella dell’hack di Bitfinex" all'interno di una lettera. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha recentemente sequestrato 3.600 miliardi di dollari associati all’attacco hacker dell’exchange Bitfinex.

Dato che la lettera non sarà aperta fino al 2122, un altro utente ha commentato: "È triste pensare che tutti noi saremo già morti per allora, nessuno vedrà il risultato di questo esperimento." OD si è detto d'accordo, è un esperimento divertente ma che lascia "una sensazione triste."

Chissà, magari un giorno i discendenti di OD si ritroveranno fra le mani un patrimonio straordinario!