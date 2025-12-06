Il partito politico britannico Reform UK ha ricevuto una donazione record di 9 milioni di sterline (circa 12 milioni di dollari) da Christopher Harborne, uno dei primi investitori nel settore crypto.

La somma rappresenta la più grande donazione politica mai effettuata da una persona vivente nel Regno Unito e arriva a pochi mesi dalle elezioni locali previste per maggio, ha riportato la BBC giovedì, citando i nuovi dati pubblicati dalla Commissione Elettorale.

Harborne, cittadino britannico residente in Thailandia, ha una lunga storia di sostegno alle campagne politiche nel Regno Unito. In passato aveva donato ai Conservatori sotto la leadership di Boris Johnson e al Brexit Party — poi rinominato Reform UK — durante il ciclo 2019-2020, secondo quanto riportato.

La donazione supera il precedente record individuale di 10,7 milioni di dollari, versati nel 2019 dall’erede della catena di supermercati Lord David Sainsbury ai Liberal Democratici.

I legami di Harborne con le criptovalute

Harborne, che si autodefinisce un “nomade digitale”, è noto anche per i suoi investimenti nel settore crypto. Detiene quasi il 13% di Tether, la società dietro la stablecoin USDt (USDT), una partecipazione legata a un risarcimento per l’hack del 2016 ai danni di Bitfinex. Ha dichiarato di non ricoprire alcun ruolo esecutivo in nessuna delle due società.

Lo scorso anno, Harborne ha intentato una causa per diffamazione contro il Wall Street Journal per un articolo del 2023 che lo accusava di aver presumibilmente favorito attività illegali presso Tether e Bitfinex. Ha affermato che i media lo hanno accusato ingiustamente di “aver commesso frodi, riciclato denaro e finanziato terroristi”.

L'articolo sosteneva che Bitfinex avesse avuto difficoltà a mantenere l'accesso ai servizi bancari alla fine del 2018 e si fosse rivolta a intermediari e società di comodo, citando documenti interni. Le parti che facevano riferimento a Harborne sono state successivamente rimosse.

Il Regno Unito valuta il divieto delle donazioni politiche in criptovaluta

La donazione record arriva proprio mentre il Regno Unito sta valutando la possibilità di vietare le donazioni in crypto ai partiti politici. Secondo quanto riferito, la proposta è in discussione nell'ambito di una nuova Elections Bill volta a rafforzare la fiducia nella politica e a inasprire le norme sul finanziamento delle campagne elettorali.

Quest'anno Reform UK è diventato il primo partito ad accettare donazioni in crypto. Il partito è in testa nei sondaggi, con circa il 27% a livello nazionale, ben davanti al Labour e ai Conservatori, entrambi al di sotto del 20%.