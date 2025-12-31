La deputata statunitense Maxine Waters ha chiesto un’audizione con il presidente della Securities and Exchange Commission Paul Atkins, esprimendo preoccupazioni per l’archiviazione di casi crypto da parte dell’agenzia e per altri nove punti di contesa.

In una lettera inviata domenica a French Hill, presidente della House Financial Services Committee, Waters ha sostenuto che un’audizione fosse attesa da tempo, richiamando quelli che definisce “cambiamenti di policy discutibili” all’interno della SEC.

“Il presidente Gensler ha testimoniato davanti alla Commissione due volte nel suo primo anno. Nonostante l’obbligo chiaro di vigilare sulla SEC, la Commissione non ha tenuto neppure un’audizione con il presidente Atkins, malgrado i rapidi, significativi e discutibili cambiamenti di policy dell’agenzia durante l’Amministrazione Trump”, ha scritto.

Waters ha elencato 10 punti che, a suo avviso, l’audizione di vigilanza dovrebbe affrontare, tra cui l’archiviazione di importanti azioni di enforcement nel settore crypto, l’indipendenza e la politicizzazione della SEC e l’indebolimento della sorveglianza dei mercati.

Ha inoltre affermato che la SEC “ha archiviato o sospeso importanti azioni di enforcement contro diverse società e individui crypto accusati in modo credibile di gravi violazioni delle leggi sui titoli, inclusi Coinbase, Binance e Justin Sun”, aggiungendo:

“In alcuni di questi casi, gli imputati avevano annunciato che la SEC aveva posto fine alle azioni di contrasto prima ancora che la Commissione avesse effettivamente votato in tal senso”.

Waters ha affermato che la FSC deve esaminare attentamente l'agenzia per scoprire esattamente in che modo “intende scoraggiare le frodi e le manipolazioni”.

Lettera di Waters a French Hill. Fonte: House of Representatives

Atkins, nominato dal presidente Donald Trump, ha sostituito l'ex presidente Gary Gensler ad aprile. Sotto la sua guida, la SEC ha adottato un approccio più favorevole alle crypto, con cause legali e indagini archiviate, regole meno rigide per i crypto exchange-traded fund e un atteggiamento proattivo nei confronti della regolamentazione delle criptovalute con il Project Crypto.

Waters desiderosa di prevenire le “frodi” nel settore crypto

Non è certo la prima volta che Waters critica il settore crypto e l'approccio del Partito Repubblicano nei suoi confronti. A ottobre aveva espresso indignazione per la grazia concessa al co-fondatore di Binance Changpeng Zhao.

A metà luglio, Waters ha anche scritto un articolo di opinione in cui lanciava l'allarme sui principali quadri normativi in materia di criptovalute, come il CLARITY Act e il GENIUS Act, affermando che avrebbero “aperto le porte a frodi massicce e rovina finanziaria”.



