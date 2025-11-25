La neobanca Revolut ha completato una vendita di azioni che valuta l'azienda 75 miliardi di dollari, posizionandola tra le fintech più quotate al mondo.

L'accordo di finanziamento è stato guidato dalle società di investimento Coatue, Greenoaks, Fidelity e Dragoneer, con il sostegno aggiuntivo di a16z, Franklin Templeton e T. Rowe Price. Ha partecipato anche NVentures, la divisione venture capital di Nvidia.

Lunedì l'azienda ha dichiarato che i dipendenti hanno potuto vendere azioni nell'ambito dell'accordo, segnalando la quinta volta che Revolut ha offerto al personale un evento di liquidità attraverso il suo programma di azioni per i dipendenti.

Revolut è una società fintech con sede a Londra fondata nel 2015 che offre servizi bancari digitali e consente ai clienti di acquistare, vendere e detenere criptovalute attraverso la sua app. L'annuncio è il risultato di un anno di espansione globale per Revolut, che ha ottenuto licenze bancarie in Messico e Colombia e si appresta a lanciare i propri servizi in India.

L'azienda ha registrato un aumento del 72% dei ricavi, che hanno raggiunto i 4 miliardi di dollari nel 2024, mentre l'utile ante imposte è salito del 149% a 1,4 miliardi di dollari. Revolut ha inoltre dichiarato di aver superato i 65 milioni di clienti retail nel 2025, con la sua divisione commerciale che ha raggiunto 1 miliardo di dollari di ricavi annualizzati.

Da ottobre, data in cui ha ottenuto la licenza Markets in Crypto-Assets (MiCA) dall'autorità di vigilanza sui mercati finanziari di Cipro, Revolut è in grado di offrire servizi crypto regolamentati in tutti i 30 paesi dello Spazio economico europeo.

Stando a un articolo pubblicato a settembre dal quotidiano The Times, la società starebbe valutando la possibilità di quotarsi contemporaneamente alle borse di Londra e New York.

Crypto società continuano a entrare nei mercati pubblici

Si prevede che l'ondata di società crypto che entreranno in borsa nel 2025 continuerà, con ulteriori quotazioni previste nel 2026.

Giugno ha sancito l'ingresso di Circle nei mercati pubblici, con l'emittente della stablecoin USDC quotata alla Borsa di New York. A settembre, anche la società blockchain Figure e l'exchange crypto Gemini si sono quotati in borsa, facendo il loro debutto al Nasdaq a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro.

Diverse crypto società stanno inoltre valutando la possibilità di quotarsi in borsa nel prossimo futuro. A settembre, l'exchange di criptovalute Bitgo ha presentato domanda di quotazione negli Stati Uniti, seguito da Kraken a novembre. Anche il gestore di asset digitali Grayscale ha annunciato l'intenzione di quotarsi alla Borsa di New York.