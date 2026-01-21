Revolut punta a rimesse e nuova licenza bancaria in Perù

Revolut, società di servizi bancari e pagamenti digitali con sede a Londra, ha richiesto una licenza bancaria completa in Perù nell'ambito della sua espansione in America Latina, secondo quanto riportato lunedì da Bloomberg.

Se approvata, la licenza consentirà alla società di operare come banca regolamentata nel Paese, aggiungendo il Perù all'elenco dei mercati regionali insieme a Messico, Colombia e Brasile. Bloomberg riferisce che Revolut intende competere principalmente con le banche tradizionali piuttosto che con i nuovi rivali fintech.

Revolut considera le rimesse e i pagamenti transfrontalieri come elementi chiave della sua strategia locale, sottolineando che circa 1 milione di persone in Perù dipendono dal denaro inviato dall'estero.

Secondo i dati forniti dalla Banca Mondiale, nel 2024 le rimesse personali verso il Perù hanno raggiunto un totale di 4,93 miliardi di dollari. Julien Labrot, CEO di Revolut in Perù, sostiene che l'espansione mira ad aumentare la concorrenza e a migliorare l'accesso ai servizi finanziari nel mercato locale.

Rimesse individuali verso il Perù. Fonte: World Bank

Revolut, la neobanca fondata nel 2015, ha recentemente ampliato la propria offerta di criptovalute parallelamente alla crescita generale della propria piattaforma. Ad aprile 2025, la società ha registrato un anno record, con un utile netto nel 2024 in aumento del 130% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 790 milioni di sterline (1,06 miliardi di dollari), trainato dalla forte crescita della clientela e dalla ripresa dell'attività di trading di criptovalute.

Ad ottobre 2025 Revolut ha introdotto la conversione 1:1 USD per le stablecoin, consentendo agli utenti di scambiare dollari con USDC (USDC) e USDt (USDT).

Stando a un'analisi indipendente condotta dal ricercatore Alex Obchakevich, nel 2025 il volume dei pagamenti in stablecoin sulla piattaforma Revolut avrebbe registrato un aumento del 156% su base annua, raggiungendo circa 10,5 miliardi di dollari.

Fintech latinoamericane puntano sempre più sulle stablecoin

La spinta di Revolut verso le stablecoin riflette una tendenza più ampia tra le società fintech che stanno passando alle stablecoin e ai servizi basati sulle criptovalute in tutta l'America Latina.

Ad agosto 2024, Mercado Libre ha lanciato una stablecoin ancorata al dollaro statunitense in Brasile attraverso la sua divisione di servizi finanziari, Mercado Pago. Il token, chiamato Meli Dollar, è disponibile per il trading all'interno dell'app Mercado Pago in Brasile, il più grande mercato dell'azienda.

Anche Nubank, la più grande banca digitale dell'America Latina, sta sviluppando pagamenti in stablecoin ancorati al dollaro legati ai suoi prodotti di carte di credito.

In Argentina, la società di pagamenti e crypto wallet Lemon ha raccolto 20 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie B a ottobre per finanziare la sua espansione nella regione. La società opera già in Perù, dove afferma di aver emesso più di 1 milione di wallet in meno di un anno.

In base a un rapporto pubblicato da Chainalysis, l'America Latina ha generato quasi 1.500 miliardi di dollari in volume di transazioni in criptovaluta da luglio 2022 a giugno 2025.