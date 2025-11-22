Venerdì Robert Kiyosaki, investitore e autore di “Rich Dad, Poor Dad”, ha rivelato di aver venduto i suoi 2,25 milioni di dollari in Bitcoin (BTC) e di aver reinvestito il denaro in attività di sua proprietà per generare un flusso di cassa aggiuntivo.

Kiyosaki ha dichiarato di aver acquistato BTC “anni fa”, quando era scambiato a circa 6.000$, e di averlo venduto a circa 90.000$. I profitti dell'investimento saranno destinati a due “centri chirurgici” e a un'attività di pubblicità su cartelloni, ha affermato.

L'investimento in queste attività dovrebbe fruttare 27.500$ di reddito mensile esente da tasse entro febbraio 2026, secondo le sue stime.

“Sono ancora molto ottimista e fiducioso riguardo a Bitcoin e inizierò ad acquistarne altri con il mio flusso di cassa positivo”, sostiene. Il 9 novembre, Kiyosaki ha previsto un prezzo target di 250.000$ per BTC entro il 2026 e un prezzo target di 27.000$ ad oncia per l’oro.

L'annuncio ha colto di sorpresa alcuni investitori, durante il peggior calo dell'attuale ciclo, quando Bitcoin è scivolato sotto gli 85.000$, toccando brevemente gli 80.537$ venerdì prima di rimbalzare a circa 84.000$, quotazione rilevata al momento della stesura.

Disperazione attanaglia gli investitori: analisti sostengono che sia l'inizio del prossimo mercato ribassista

Venerdì, l'indice Crypto Fear & Greed, parametro che traccia il sentiment degli investitori sul mercato, è sceso al minimo pluriennale di 11, indicando una “paura estrema”, stando a CoinMarketCap.

L'indice Crypto Fear & Greed scende ai minimi pluriennali, indicando livelli estremi di paura e cautela da parte degli investitori. Fonte: CoinMarketCap

Rispetto al massimo storico di oltre 126.000$ raggiunto ad ottobre, Bitcoin ha perso oltre il 33% del suo valore, pochi giorni prima dello storico crollo del mercato del 10 ottobre che ha innescato la più grave liquidazione giornaliera nella storia delle criptovalute.

Giovedì Peter Brandt, trader veterano con decenni di esperienza, ha affermato che Bitcoin raggiungerà i 200.000$ nel terzo trimestre del 2029, aggiungendo che il crollo del mercato è positivo per BTC, sul quale rimane ottimista sul lungo termine.

I deflussi record dai fondi negoziati in borsa Bitcoin e la continua flessione segnalano difficoltà sul breve termine, piuttosto che un indebolimento della domanda istituzionale di BTC o un deterioramento dei fondamentali, sostengono gli analisti dell'exchange crypto Bitfinex.