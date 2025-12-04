Secondo quanto riportato, Ripple Labs avrebbe ricevuto l'approvazione dalla banca centrale di Singapore al fine di espandere le proprie attività di pagamento nella regione, nel quadro di una più ampia strategia volta a far crescere il proprio business e le offerte rivolte alle istituzioni attraverso acquisizioni.

La filiale di Ripple a Singapore, Ripple Markets APAC, ha ricevuto l'approvazione dalla Monetary Authority of Singapore (MAS) al fine di espandere l'ambito delle proprie attività di pagamento regolamentate nell'ambito della licenza di Major Payment Institution (MPI), stando alle dichiarazioni rilasciate lunedì dall'azienda.

Monica Long, presidente di Ripple, sottolinea in una nota che la società apprezza “l'approccio lungimirante di Singapore” e che “l'estensione della licenza rafforza la nostra capacità di continuare a investire a Singapore e di sviluppare le infrastrutture necessarie alle istituzioni finanziarie per trasferire denaro in modo efficiente, rapido e sicuro”.

Il sistema di Ripple Payments utilizza token di pagamento digitali come la sua stablecoin RLUSD e XRP (XRP) per le transazioni transfrontaliere. Il servizio è stato creato per fungere da on-ramp e off-ramp a supporto di raccolta, detenzione, scambio e pagamenti per banche e aziende, secondo Ripple.

Quest'anno l'azienda ha già effettuato diverse acquisizioni significative volte ad ampliare la propria attività e l'offerta rivolta alle istituzioni, una delle più recenti risale al 4 novembre, quando ha acquisito Palisade, società specializzata nella custodia di criptovalute e wallet.

Singapore “fondamentale” per attività globale di Ripple

Ripple ha ottenuto l'approvazione della licenza MPI nel 2023, che le ha consentito di offrire servizi di token di pagamento digitale regolamentati a Singapore.

A partire da lunedì, il sito web della MAS elenca ancora solo i servizi di token di pagamento digitale sotto la licenza di Ripple, che “si riferisce all'acquisto o alla vendita di token di pagamento digitale o alla fornitura di una piattaforma che consente agli utenti di scambiare token di pagamento digitale”.

Ripple opera a Singapore dal 2017 e l'azienda ha affermato che l'area è “fondamentale” per la sua attività globale.

Cresce uso crypto in Asia-Pacifico

Nel frattempo, Fiona Murray, vicepresidente e amministratore delegato di Ripple nella regione Asia-Pacifico, sostiene che anche quest'area stia registrando una crescita significativa, con un aumento delle attività on-chain pari a circa il 70% su base annua, con Singapore che si colloca “al centro di tale crescita”.

“Grazie all'ampliamento dell'ambito delle attività di pagamento, siamo in grado di supportare più efficacemente gli istituti che guidano tale crescita, offrendo un'ampia gamma di servizi di pagamento regolamentati e garantendo pagamenti più rapidi ed efficienti ai nostri clienti”.

In base all'indice di adozione globale 2025 di Chainalysis pubblicato il 3 settembre, la regione Asia-Pacifico ha registrato la crescita più elevata su base annua.

Il valore totale ricevuto è aumentato del 69% raggiungendo i 2.360 miliardi di dollari, trainato da India, Pakistan e Vietnam, mentre Filippine, Corea del Sud e Thailandia figurano anch'esse nella top 20.