Il rappresentante degli Stati Uniti Ritchie Torres sta preparando una legge volta a contrastare l'insider trading sui mercati predittivi, a seguito delle polemiche suscitate da una scommessa altamente redditizia legata alla presunta cattura improvvisa del presidente venezuelano Nicolás Maduro.

In un post pubblicato domenica su X, il fondatore di Punchbowl News Jake Sherman ha dichiarato che Torres intende presentare il Public Integrity in Financial Prediction Markets Act del 2026. Il disegno di legge vieterebbe ai funzionari eletti a livello federale, ai funzionari politici e ai dipendenti dell'esecutivo di negoziare contratti sui mercati predittivi legati alle politiche governative o ai risultati politici quando dispongono di informazioni non pubbliche grazie alle loro funzioni ufficiali.

“La restrizione si applica all'acquisto, alla vendita o allo scambio di contratti di mercato di previsione legati alla politica governativa, all'azione governativa o ai risultati politici su piattaforme impegnate nel commercio interstatale”, avrebbe affermato Sherman, citando una fonte informata sulla questione.

Il disegno di legge riflette gli standard esistenti in materia di insider trading nei mercati finanziari tradizionali, ma li estenderebbe al settore dei mercati predittivi.

Scommessa su destituzione di Maduro si trasforma in 400.000$ in una notte

La proposta giunge pochi giorni dopo la creazione di un nuovo account su Polymarket che ha investito circa 32.000$ in un contratto che prevedeva la destituzione di Maduro entro il 31 gennaio 2026. Alcune ore dopo, secondo quanto riferito, le forze statunitensi avrebbero catturato il leader venezuelano, portando a termine il contratto e garantendo al trader un profitto di oltre 400.000$.

Trader esordiente guadagna una fortuna grazie all'arresto di Maduro. Fonte: Joe Pompliano

L'account aveva un'attività precedente limitata, con l'operazione su Maduro che rappresentava la maggior parte dei suoi guadagni, sollevando ulteriori sospetti sul fatto che qualcuno potesse aver sfruttato informazioni politiche o militari attraverso la piattaforma di previsione.

In risposta al post di Sherman, l'account addetto alle relazioni con la stampa di Kalshi dichiarò che le sue regole vietano agli addetti ai lavori o ai responsabili delle decisioni di negoziare informazioni rilevanti non di dominio pubblico.

Polymarket attribuisce responsabilità violazioni account a strumento di terze parti

Come riportato da Cointelegraph, questa settimana sono emerse segnalazioni di violazioni degli account dopo che diversi utenti di Polymarket hanno dichiarato che i loro saldi erano stati prosciugati a seguito di tentativi di accesso sospetti. Gli utenti su Reddit e X descrivono di aver notato diversi tentativi di accesso non autorizzati prima che le loro posizioni venissero chiuse e i fondi ridotti quasi a zero, nonostante non vi fossero tracce di compromissione sui loro dispositivi o altri servizi.

In risposta, Polymarket ha dichiarato di aver individuato e risolto un problema di sicurezza causato da una vulnerabilità introdotta da un provider di autenticazione di terze parti. L'azienda ha affermato che il problema ha interessato solo un numero limitato di utenti, è stato completamente risolto e non comporta alcun rischio continuativo, aggiungendo che gli utenti interessati saranno contattati.



