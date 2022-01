Samsung ha annunciato un nuovo progetto basato sul metaverso, optando per il mondo digitale Decentraland.

Il 6 gennaio 2021, il colosso dell'elettronica di consumo ha annunciato l'apertura di una replica virtuale del suo iconico negozio fisico di New York, al fine di migliorare l'interazione con i clienti in un momento storico in cui il COVID-19 sta allontanando le persone dai negozi fisici.

Il negozio di Samsung sul metaverso è una replica del punto vendita fisico situato all'837 di Washington Street, nel Meatpacking District di New York City, Manhattan. Il negozio Samsung 837X sarà accessibile sul metaverso per un periodo di tempo limitato: a tale scopo, l'azienda ha dovuto acquistare un enorme appezzamento di terreno su Decentraland.

Per accedere al negozio digitale, gli utenti devono prima entrare in Decentraland utilizzando un normalissimo web browser. Una volta entrato nella struttura di Samsung, l'avatar del giocatore sarà accolto da una guida virtuale, che lo condurrà in una delle tre stanze interne dedicate rispettivamente a sostenibilità, personalizzazione e connessione.

Di recente Samsung ha dimostrato un notevole interesse verso il mondo delle criptovalute, annunciando persino una nuova gamma di Smart TV con una piattaforma per NFT integrata: