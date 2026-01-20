Il divieto sulle stablecoin con rendimento previsto dal CLARITY Act mette il dollaro statunitense in una posizione di svantaggio competitivo rispetto allo yuan digitale cinese, una central bank digital currency (CBDC) che offre rendimento, secondo Anthony Scaramucci, fondatore della società di asset management SkyBridge Capital.

“L’intero sistema è compromesso”, ha affermato Scaramucci in risposta al divieto, contenuto nel CLARITY Act — un quadro normativo sulla struttura del mercato crypto negli Stati Uniti — che impedisce a crypto exchange e fornitori di servizi di offrire rendimenti sulle stablecoin ai clienti. Ha quindi chiesto:

Le banche non vogliono la concorrenza degli emittenti di stablecoin, quindi stanno bloccando i rendimenti. Nel frattempo, la Cina sta offrendo rendimenti: quale infrastruttura di pagamento pensate che sceglieranno i Paesi emergenti, quella con rendimento o quella senza?

Il CLARITY Act. Fonte: United States Congress

La People’s Bank of China, la banca centrale del Paese, ha iniziato a consentire alle banche commerciali di riconoscere interessi sui depositi in yuan digitale a partire da gennaio.

Brian Armstrong, CEO del crypto exchange Coinbase, ha avvertito che vietare i rendimenti sulle stablecoin statunitensi indebolisce il dollaro, rendendolo meno competitivo dello yuan digitale nei mercati valutari.

“Temo che negli Stati Uniti si stia perdendo di vista il quadro generale. I rendimenti sulle stablecoin non cambieranno in alcun modo l’attività di credito, ma incidono in modo significativo sulla competitività delle stablecoin statunitensi”, ha affermato Armstrong.

Il divieto sulle stablecoin con rendimento è un punto dolente fondamentale sollevato da Armstrong e da altri dirigenti del settore crypto, secondo i quali il divieto è stato introdotto per soffocare la concorrenza e proteggere il settore bancario tradizionale.

Il CEO di Bank of America avverte che le stablecoin potrebbero causare un deflusso di depositi bancari fino a $6.000 miliardi

Il CLARITY Act ha ampliato la portata del divieto sulle stablecoin con rendimento introdotto dal Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS) Act, un quadro normativo per le stablecoin ancorate al dollaro statunitense.

Durante una earnings call tenutasi mercoledì, il CEO di Bank of America, Brian Moynihan, ha affermato che le stablecoin potrebbero provocare deflussi di depositi bancari fino a 6.000 miliardi di dollari.

Secondo Moynihan, la fuga dei depositi dei clienti dalle banche tradizionali potrebbe ridurre la capacità di erogazione del credito dell’intero settore bancario.