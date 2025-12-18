CEO Kulechov: SEC conclude indagine su Aave dopo quattro anni

Stani Kulechov, fondatore e CEO di Aave, ha dichiarato che la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha concluso un'indagine durata quattro anni sulla piattaforma finanziaria decentralizzata.

In un post pubblicato martedì su X, Kulechov ha fornito una lettera della SEC datata 12 agosto in cui si afferma che l'agenzia “non intende raccomandare un'azione coercitiva” nei confronti di Aave. Il testo della lettera suggeriva che il protocollo aveva affrontato una potenziale azione coercitiva da parte della SEC in un'indagine avviata circa quattro anni fa.

“Siamo lieti di lasciarci questa vicenda alle spalle mentre entriamo in una nuova era in cui gli sviluppatori possono davvero costruire il futuro della finanza”, ha affermato Kulechov.

I documenti disponibili al pubblico sul sito web della SEC non riportano alcuna notifica Wells emessa nei confronti di Aave. Una notifica Wells è una comunicazione relativa a una potenziale azione di contrasto. Al momento della pubblicazione, il protocollo non aveva risposto alla richiesta di commento.

In una dichiarazione rilasciata a Cointelegraph, un portavoce della SEC ha affermato che la commissione “non commenta l'esistenza o l'inesistenza di una possibile indagine”.

Secondo i dati forniti da Nansen, il prezzo del token Aave (AAVE) ha registrato un aumento superiore al 3% nelle ultime 24 ore, raggiungendo quota 187,85 $.

La SEC sta mantenendo la promessa elettorale di Trump di ridurre i controlli sulle crypto?

La fine delle indagini su Aave sarebbe l'ultima azione della SEC volta ad ammorbidire le misure di regolamentazione e applicazione della legge nei confronti delle società di criptovalute dall'insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a gennaio.

Quest'anno, l'autorità di regolamentazione ha abbandonato indagini e casi che duravano da molti anni, compresi quelli contro Uniswap Labs, Gemini e Ripple. Un rapporto del New York Times, pubblicato domenica, ha mostrato che da gennaio la SEC ha sospeso, abbandonato le indagini relative o archiviato circa il 60% dei casi che coinvolgevano società e progetti nel settore delle criptovalute.