Crenshaw pronta a ritirarsi: SEC sarà interamente repubblicana

Caroline Crenshaw, l'unico membro democratico alla guida della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense, lascerà l'agenzia questa settimana dopo oltre cinque anni di servizio.

Crenshaw dovrebbe lasciare la SEC entro sabato, a 18 mesi dalla scadenza del suo mandato di giugno 2024. I commissari possono continuare a lavorare presso l'agenzia, a condizione che il Senato non abbia confermato un sostituto.

La commissaria democratica, che ha prestato giuramento ad agosto 2020, ha spesso criticato l'approccio dell'agenzia nei confronti degli asset digitali. Si è espressa contro la conclusione del caso della SEC con Ripple Labs e ha avvertito che l'indebolimento delle normative sugli asset digitali potrebbe portare a un “significativo contagio del mercato”.

La sua partenza lascerà la SEC con tre commissari repubblicani, due dei quali sono stati nominati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Venerdì scorso Trump non aveva ancora fatto alcun annuncio che indicasse la sua intenzione di nominare un altro democratico alla SEC, anche se ci si aspetta che il presidente riempia i posti vacanti per mantenere un equilibrio bipartisan.

In una dichiarazione rilasciata venerdì dal commissario Hester Peirce, dal commissario Mark Uyeda e dal presidente Paul Atkins, i tre hanno affermato che Crenshaw è stata una “ferma sostenitrice della funzione dell'agenzia”. Non ha reso note le posizioni che intende assumere nel settore privato dopo la sua partenza.

Altre autorità di regolamentazione finanziaria USA a corto di personale dopo le dimissioni del presidente ad interim

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense, un altro importante organismo di regolamentazione finanziaria che supervisiona gli asset digitali, si trova ad affrontare una simile carenza di leadership. Sebbene il Senato abbia confermato la scelta di Trump alla presidenza dell'agenzia, Michael Selig, prima della pausa natalizia, egli è l'unico commissario della CFTC, con quattro posti vacanti.

Caroline Pham, commissario che ha assunto il ruolo di presidente ad interim della CFTC a gennaio, ha lasciato l'incarico poco dopo la conferma di Selig. È entrata a far parte della società di pagamenti in criptovaluta MoonPay come responsabile legale e amministrativo.

Durante il mandato del presidente, sia la CFTC che la SEC, con leader approvati da Trump, di fatto hanno mitigato il loro approccio nei confronti degli asset digitali, rinunciando alle azioni di contrasto e interagendo con i leader del settore più spesso rispetto all'amministrazione precedente.

Lunedì, la deputata Maxine Waters ha richiesto un'udienza per esaminare il rinvio dei casi relativi alle criptovalute da parte della SEC e quelli che lei ha definito “cambiamenti politici discutibili”.