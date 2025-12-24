SEC conferma divieto pluriennale per ex dirigenti di Alameda e FTX

L'ex amministratore delegato di Alameda Research Caroline Ellison e gli ex dirigenti di FTX Gary Wang e Nishad Singh non potranno ricoprire ruoli dirigenziali in aziende per un periodo compreso tra otto e dieci anni a seguito di una sentenza del tribunale.

In una comunicazione diffusa venerdì, la Securities and Exchange Commission statunitense ha dichiarato di aver ottenuto sentenze definitive di consenso nei confronti di Ellison, Wang e Singh per il loro ruolo nell'uso improprio dei fondi degli investitori presso FTX dal 2019 al 2022.

L'ex CEO di Alameda ha acconsentito a un divieto di ricoprire cariche dirigenziali e amministrative per 10 anni, mentre Wang e Singh hanno acconsentito a un divieto di otto anni ciascuno. Tutti e tre sono inoltre soggetti a “ingiunzioni basate sulla condotta” della durata di cinque anni, secondo la SEC.

“In realtà, come sostenuto nelle denunce, [Sam] Bankman-Fried, Wang e Singh, con la conoscenza e il consenso di Ellison, avevano esentato Alameda dalle misure di mitigazione del rischio e fornito ad Alameda una ‘linea di credito’ praticamente illimitata finanziata dai clienti di FTX”, ha affermato la SEC. “Le denunce sostengono inoltre che Wang e Singh abbiano creato il codice software di FTX che ha permesso di dirottare i fondi dei clienti di FTX verso Alameda e che Ellison abbia utilizzato i fondi dei clienti di FTX sottratti per le attività di trading di Alameda”.

L'ex CEO di FTX Sam “SBF” Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di reclusione per il suo ruolo nel crollo dell'exchange. È in attesa dell'esito del ricorso presentato alla Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito, dove si è tenuta un'udienza il 4 novembre.

Ellison è stata condannata a due anni nell'ambito di un patteggiamento in cui ha testimoniato contro Bankman-Fried. Wang e Singh hanno testimoniato contro SBF nel suo processo penale e sono stati condannati alla pena già scontata nel 2024.

Ellison verrà presto rilasciato da custodia cautelare

L'ex CEO di Alameda, che è rimasta in gran parte lontana dai riflettori tra il crollo di FTX e la sua testimonianza al processo di SBF nell'ottobre 2023, è stata recentemente trasferita dal carcere a un ufficio locale del Residential Reentry Management a New York City.

Secondo il Federal Bureau of Prisons, il suo rilascio è previsto per il 20 febbraio, circa nove mesi prima della fine della sua pena di due anni. La tempistica suggerisce che potrebbe aver avuto diritto a crediti di buona condotta per ridurre la durata della sua pena detentiva.