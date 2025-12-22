La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha segnalato, nell’ambito di una causa legale, che i servizi di hosting per il mining Bitcoin offerti da terzi possono configurarsi come un’offerta di titoli, una posizione fortemente contestata da un dirigente del settore.

Mercoledì la SEC ha citato in giudizio la società di mining Bitcoin (BTC) VBit e il suo fondatore, Danh Vo, presso un tribunale federale del Delaware, accusandoli di frode e appropriazione indebita di circa 48 milioni di dollari di fondi degli investitori tra il 2018 e il 2022, attraverso la vendita di un numero di contratti di hosting superiore a quello dei mining rig effettivamente disponibili.

“Gli accordi di hosting di VBit sono contratti di investimento e, in quanto tali, titoli”, ha affermato la SEC, sostenendo che tali contratti soddisfano i criteri del test di Howey, il test giuridico utilizzato per determinare cosa costituisce un titolo.

Un estratto evidenziato della causa intentata dalla SEC in cui si sostiene che gli accordi di hosting di VBit costituiscono titoli. Fonte: SEC

“Gli investitori che hanno acquistato contratti di hosting lo hanno fatto con l’aspettativa di ottenere un reddito passivo e hanno fatto affidamento esclusivamente sugli sforzi di VBit per realizzare un profitto, poiché non possedevano, non controllavano né avevano alcuna facoltà decisionale sui mining rig che avrebbero presumibilmente acquistato”, ha affermato l’agenzia.

Secondo la Securities and Exchange Commission, questa impostazione rappresenta un raro strascico dell’approccio adottato in materia di enforcement durante l’amministrazione Joe Biden, che — secondo i sostenitori delle criptovalute — tendeva a ricondurre la maggior parte degli asset digitali e delle attività del settore all’interno delle leggi sui titoli.

VBit non ha rispettato gli standard del settore, sostiene la SEC

La SEC ha affermato che l'attività di hosting per il mining Bitcoin di Vo era ben lontana dagli standard del settore, con gli investitori impossibilitati a monitorare i propri rig e la società che manteneva il pieno controllo operativo.

VBit ha inoltre indirizzato l’hashrate verso un mining pool sotto il proprio controllo, un elemento che sembra aver rappresentato un fattore determinante nella classificazione, da parte della Securities and Exchange Commission (SEC), degli accordi di mining Bitcoin in hosting di VBit come titoli.

Nel documento depositato, la SEC ha affermato:

“Le fortune di ciascun investitore erano presumibilmente legate a quelle degli altri investitori, poiché la possibilità di ogni investitore di ottenere un profitto dipendeva direttamente dalle prestazioni del più ampio mining pool di VBit e, quanto maggiore era il numero di investitori reclutati nel mining pool, tanto maggiori erano le probabilità di guadagnare più Bitcoin.”

Il parere della SEC non dovrebbe avere alcun impatto sul settore del mining Bitcoin in hosting

Mitchell Askew, responsabile di Blockware Intelligence, ha dichiarato a Cointelegraph che il pooling dell’hashrate non rappresenta una prassi comune tra i fornitori di servizi di mining Bitcoin in hosting.

“Il mining Bitcoin in hosting significa semplicemente che un cliente acquista l’hardware e l’elettricità”, ha spiegato. “Non esiste alcun pooling di capitali, nessuna condivisione dei profitti e nessuna dipendenza da un promotore per generare rendimenti. Secondo il Howey test, è del tutto evidente che non si tratta di un titolo”.

“Non credo che ciò abbia alcun effetto sul settore del mining in hosting. Il mining in hosting legittimo non ha nulla a che vedere con un contratto di investimento e questa teoria non ha alcun fondamento.”

La Securities and Exchange Commission (SEC) non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

La posizione della SEC secondo cui il mining Bitcoin in hosting può configurarsi come un titolo rappresenta una delle classificazioni più rilevanti sotto l’amministrazione di Donald Trump, che ha orientato l’agenzia verso un atteggiamento più favorevole nei confronti del settore.

Diverse indagini crypto di alto profilo avviate dall’agenzia durante l’amministrazione Joe Biden sono state successivamente archiviate; tuttavia, numerose cause legali legate a presunte frodi restano ancora in corso.