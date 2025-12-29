Analista: Vendere Bitcoin per oro? Non così in fretta

Stando a Matthew Kratter, sostenitore, educatore e analista di mercato di Bitcoin, il prezzo di quest'ultimo (BTC) supererà quello dell'oro nel lungo termine, e i detentori di BTC non dovrebbero vendere le loro monete per investire nell'oro durante la sua ascesa vertiginosa a prezzi superiori ai 4.000$ l'oncia.

BTC è una riserva di valore migliore in base alla sua scarsità, portabilità, verificabilità, divisibilità e altre caratteristiche del denaro, afferma Kratter e aggiunge:

“Le riserve auree sono aumentate tra l'1 e il 2% all'anno per decenni, se non per secoli. Ora, questo potrebbe non sembrare molto, ma porta inevitabilmente al raddoppio delle riserve auree ogni 47 anni”.

L'andamento del prezzo dell'oro, rappresentato dai tradizionali grafici a candela, e quello di BTC, rappresentato in arancione, mostrano divergenza significativa nel 2025. Fonte: TradingView

L'offerta di oro in costante aumento può essere aggravata dalla scoperta improvvisa di grandi giacimenti auriferi non ancora sfruttati, presenti nella crosta terrestre e nello spazio, ha affermato.

L'afflusso di nuovo oro in Europa dalle Americhe durante il XVI secolo ha distrutto gli imperi spagnolo e portoghese a causa dell'inflazione provocata dall'improvviso immissione sul mercato di enormi quantità di oro, ha aggiunto Kratter.

Gli analisti di mercato continuano a discutere se sia meglio l'oro o il BTC come riserva di valore e mezzo di scambio, con i sostenitori di Bitcoin che sostengono che quest'ultimo rappresenti un passo naturale nell'evoluzione del denaro e i cultori dell'oro che invece ritengono BTC ancora troppo recente e volatile per costituire una riserva di valore.

Oro soffre di problemi antichi: non può essere base monetaria in mondo digitale

“È molto costoso spedire e assicurare grandi quantità di oro, quindi è un modo molto poco efficace per risolvere gli squilibri commerciali”, ha affermato Kratter.

Trasportare anche piccole quantità di oro attraverso un aeroporto o altri ambienti “fortemente sorvegliati” è un compito difficile, e trasportare quantità significative di oro è “quasi impossibile”, secondo Kratter.

Le proprietà fisiche dell'oro lo rendono particolarmente inadatto alla finanza online e all'invio di valore attraverso il mondo digitale, ha aggiunto.

Caratteristiche di Bitcoin rispetto all'oro fisico. Fonte: Cointelegraph

L'oro non può essere inviato tramite Internet e i prodotti in oro tokenizzati, ovvero oro fisico detenuto da un custode finanziario e rappresentato su una blockchain, introducono un rischio di controparte, a detta di Kratter.

Tali rischi includono la possibilità che l'emittente conii più token in oro rispetto all'oro fisico in riserva, che si rifiuti di riscattare i token digitali in oro fisico o che il governo possa confiscare le riserve fisiche, conclude.