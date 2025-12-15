Bitcoin è un asset puramente speculativo ed è paragonabile a un giocattolo da collezione, secondo John Ameriks, responsabile globale dell’equity quantitativo presso la società di asset management Vanguard.

“Per me è difficile pensare a Bitcoin come a qualcosa di più di un Labubu digitale”, ha dichiarato Ameriks durante la conferenza ETFs in Depth di Bloomberg, a New York.

I Labubu sono peluche da collezione raffiguranti animali con caratteristiche antropomorfe. Nonostante le critiche, Ameriks ha aggiunto che Bitcoin (BTC) potrebbe in futuro assumere un valore che vada oltre la speculazione finanziaria, in determinate circostanze.

Secondo Ameriks, la criptovaluta potrebbe trovare casi d’uso nel mondo reale al di là della pura speculazione di mercato in scenari di forte inflazione delle valute fiat o di instabilità politica, fattori che tendono a favorire l’adozione di valute alternative.

Andamento del prezzo del Bitcoin dal 2012 al 2025. Fonte: CoinMarketCap

I commenti sono arrivati dopo l’annuncio di Vanguard, avvenuto a dicembre, che per la prima volta ha consentito ai propri clienti di negoziare fondi in criptovalute, e mettono in evidenza i dubbi di analisti e dirigenti della finanza tradizionale su Bitcoin, nonostante il prezzo si mantenga sopra i 90.000 $ e la rete vanti 16 anni di operatività ininterrotta.

Vanguard finalmente fa il grande salto nel mondo delle crypto

Vanguard è stata l'ultima delle tre principali società di asset management, tra cui BlackRock e State Street, a consentire ai clienti di detenere strumenti di investimento in criptovalute.

“Consentiamo alle persone di detenere e acquistare questi ETF sulla nostra piattaforma se lo desiderano, ma lo fanno con discrezione”, ha affermato Ameriks, aggiungendo che Vanguard non offrirà agli investitori “consulenza sull'opportunità di acquistare o vendere o su quali crypto token dovrebbero detenere”.

Gli ETF rimangono una fonte significativa di afflusso di capitali nei mercati degli asset digitali. Fonte: Farside Investors

Il cambiamento di politica offre agli oltre 50 milioni di clienti di Vanguard l'esposizione ai mercati crypto e crea un ulteriore ponte tra la finanza tradizionale e gli asset digitali, convogliando denaro nelle reti crypto. Le nuove iniezioni di capitale da parte dei clienti di Vanguard potrebbero far salire i prezzi delle criptovalute legate agli exchange-traded fund.