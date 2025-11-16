Gli exchange-traded fund Spot Solana (SOL) continuano ad attrarre l'interesse degli investitori, registrando il tredicesimo giorno consecutivo di afflussi, a sottolineare la domanda istituzionale per l'asset nativo della rete.

In base ai dati di SoSoValue, gli ETF Solana hanno registrato un aumento di 1,49 milioni di dollari giovedì, portando gli afflussi cumulativi a 370 milioni e il patrimonio totale a oltre 533 milioni. Il Bitwise Solana ETF (BSOL) è stato l'unico a registrare afflussi giovedì, segnando il risultato più debole dal lancio del 28 ottobre.

Afflussi verso gli ETF Solana. Fonte: SoSoValue

Il calo degli afflussi verso gli ETF SOL rifletteva il sentiment ribassista diffuso sul mercato, con gli ETF spot su Bitcoin (BTC) che hanno registrato 866 milioni di dollari di deflussi netti giornalieri nello stesso giorno, il secondo peggiore dalla loro introduzione.

Anche gli ETF spot Ether (ETH) hanno registrato deflussi per 259,2 milioni, riducendo i loro afflussi cumulativi a 13,3 miliardi. I fondi hanno perso 183,7 milioni giovedì e 107,1 milioni mercoledì.

La domanda persistente di ETF Solana, tuttavia, non è riuscita a mantenere SOL al di sopra dei livelli chiave, con la configurazione tecnica che indica un potenziale di correzione più profonda.

SOL rompe i livelli chiave di supporto

In linea con il calo degli afflussi di ETF, la scorsa settimana il prezzo di SOL ha registrato un forte ribasso, scendendo di oltre il 34% nelle ultime due settimane fino a raggiungere venerdì 142$, il livello più basso dal 23 giugno. La correzione ha inoltre infranto la SMA a 100 settimane e il trend rialzista pluriennale iniziato a gennaio 2023, con il livello di 95$ che funge da minimo annuale.

Solana sta attualmente testando un blocco di ordini giornalieri intorno ai 140$, livello di supporto limitato, secondo i dati di Glassnode.

La distribuzione dei prezzi realizzati UTXO (URPD) di Glassnode, un indicatore che mostra i prezzi medi a cui i possessori di SOL hanno acquistato le loro monete, rivela che vi è un leggero raggruppamento di questi livelli di acquisto al di sotto dei 140$. Ciò significa che esistono alcuni detentori che stanno difendendo il prezzo a quel livello.

SOL: distribuzione dei prezzi di realizzo UTXO (URPD). Fonte: Glassnode

Qualora il prezzo dovesse scendere al di sotto di tale livello, potrebbe dirigersi verso la media mobile a 200 settimane a 100$, che rappresenta l'ultimo baluardo per il prezzo di SOL.

Grafico giornaliero di SOL/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Il ribasso di Solana è sostenuto dalla debolezza dell'indice di forza relativa, che ha toccato il livello più basso da aprile 2025.

Come riportato da Cointelegraph, una rottura al di sotto dei 150$ potrebbe estendere il ribasso di SOL/USDT fino a 126$ e successivamente al solido supporto a 100$.

Questo articolo non fornisce consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni operazione comporta dei rischi: i lettori dovrebbero condurre le proprie ricerche prima di prendere una decisione.