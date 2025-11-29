Dopo che Bitcoin Capital ha quotato un prodotto negoziato in borsa (ETP) regolamentato legato al token, la memecoin Bonk basata su Solana è ora negoziata sulla borsa svizzera SIX Swiss Exchange.

La quotazione introduce la memecoin in uno dei più grandi mercati azionari europei, consentendo agli investitori di ottenere esposizione a Bonk (BONK) attraverso conti di intermediazione standard, eliminando la necessità di ricorrere a wallet o alla custodia diretta dei token.

BONK è un memecoin a tema canino su Solana lanciato il giorno di Natale del 2022 attraverso un airdrop collettivo. Si autodefinisce “la prima moneta canina su Solana per il popolo, dal popolo”.

Giovedì mattina, il token era in rialzo di circa il 5,8%. Tuttavia, risulta tuttora in flessione di circa l’83% rispetto al massimo storico raggiunto a novembre 2024.

Bitcoin Capital AG è un emittente di prodotti negoziati in borsa basato in Svizzera.

Il lancio di BONK ETP in Europa segue il debutto di Grayscale con un ETF Dogecoin avvenuto lunedì negli Stati Uniti. Stando all'analista ETF di Bloomberg Eric Balchunas, il fondo avrebbe registrato un volume di scambi pari a soli 1,4 milioni di dollari nel primo giorno, ben al di sotto delle previsioni di 12 milioni di dollari.

Declino delle memecoin nel 2025

Le memecoin, ossia le criptovalute il cui valore è determinato principalmente dal sentiment della comunità e dalla cultura di Internet piuttosto che dai fondamentali tecnici, hanno guidato gran parte della narrativa sulle criptovalute nel 2024, con molti di questi token che hanno generato enormi profitti per i trader più esperti.

Tuttavia, nel 2025 la narrativa sulle memecoin si è notevolmente affievolita e molti dei token che un anno fa erano in forte ascesa hanno ora registrato un calo significativo.

Stando ai dati di CoinGecko, PEPE (PEPE), un token a tema rana su Ethereum, ha perso circa l'83% rispetto al picco raggiunto a dicembre 2024. FLOKI (FLOKI), un token a tema canino sviluppato su Ethereum e BNB Chain, ha registrato un andamento simile, crollando di oltre l'85% rispetto al massimo raggiunto a giugno 2024.

Dogwifhat (WIF), a Solana-based token, has been hit even harder, dropping over 92% since its March 2024 all-time high.

Politically themed memecoins have fared worse. Official Trump (TRUMP), a token that uses US President Donald Trump’s name without any confirmed affiliation, is down about 99.6% from its launch peak.

On Friday, the market value of memecoins fell to $39.4 billion, the lowest level recorded in 2025, with about $5 billion erased in a single day, according to CoinMarketCap.