Solana Mobile lancerà token SKR per smartphone Seeker

Solana Mobile ha annunciato che il suo attesissimo token SKR sarà lanciato il 21 gennaio e che gli utenti degli smartphone Solana Seeker potranno richiedere fino al 20% del token tramite airdrop.

Mercoledì Solana ha dichiarato che SKR sarà lanciato il 21 gennaio alle 2:00 UTC, consentendo agli utenti di delegare i propri token ai “Guardians” che proteggeranno la rete Solana verificando i dispositivi e curando l'app store decentralizzato.

Gli utenti guadagneranno ricompense in cambio della delega dei token e potranno anche accedere a varie funzionalità esclusive dell'app.

“SKR darà a tutte le persone che ci hanno portato fino a questo punto l'opportunità di influenzare il successo di questa piattaforma: chi può partecipare, quali regole seguire e quali flussi economici la mantengono in funzione”, ha ribadito Emmett Hollyer, direttore generale di Solana Mobile. “Questo airdrop è il primo passo”.

The first ever Seeker Season has concluded, with over 265 dApps, 9 million transactions, and $2.6 billion in volume.



Thank you to the 100,000+ Seekers who participated.



Now, the next step: SKR launches on January 21 (UTC). pic.twitter.com/KKdmPpKJs2 — Seeker | Solana Mobile (@solanamobile) January 7, 2026

Il Seeker è il secondo smartphone basato su blockchain di Solana Mobile che mira a portare direttamente agli utenti app decentralizzate, pagamenti e proprietà di token.

Solana Mobile ha terminato il supporto software e di sicurezza per il suo primo smartphone, il Saga, a ottobre, dopo aver lanciato il Seeker ad agosto.

Solana Seeker sembra aver riscosso un successo maggiore, elaborando 9 milioni di transazioni e generando un volume di scambi pari a 2,6 miliardi di dollari su 265 applicazioni decentralizzate da oltre 100.000 utenti.

Solana Mobile mira a rivoluzionare il duopolio delle app mobile dominato da Apple e Google, due piattaforme che secondo Hollyer hanno fortemente limitato la libertà di scelta degli utenti e degli sviluppatori.

57% dello SKR sarà distribuito il primo giorno

Secondo quanto riportato sul sito web di Solana Mobile, il 30% degli airdrop sarà sbloccato al momento del lancio, con due terzi di tale quota assegnata agli utenti e agli sviluppatori di Solana Seeker.

Inoltre, 2,7 miliardi di SKR, pari al 27% dell'offerta totale di 10 miliardi, saranno sbloccati durante l'evento di generazione dei token.

Di tale importo, 1 miliardo di token è destinato alla tesoreria della community, un altro miliardo alla liquidità e 700 milioni alla crescita e alle partnership.

Al team Solana Mobile e a Solana Labs sono stati assegnati rispettivamente il 15% e il 10% dei token SKR.

I Guardians saranno introdotti al lancio dei token SKR, con le piattaforme infrastrutturali Solana Anza, DoubleZero, Helius e Jito tra i Guardians che contribuiranno a guidare la crescita di Solana Seeker.