Solana Mobile lancia airdrop token SKR per utenti smartphone Seeker

Solana Mobile, controllata di Solana Labs, ha lanciato un airdrop di token per i possessori del suo smartphone Web3, Solana Seeker.

Il token Seeker (SKR), l'asset di utility e governance dell'ecosistema Solana Mobile, è stato lanciato mercoledì, come annunciato dalla società in un post su X.

Gli utenti dello smartphone Solana Seeker dispongono di 90 giorni per richiedere i token SKR distribuiti tramite airdrop, che possono essere messi in staking per guadagnare ricompense.

L'airdrop è disponibile per almeno 100.000 utenti e 188 sviluppatori, con quasi 2 miliardi di token SKR distribuiti alla community attraverso il lancio, per un valore di circa 26,6 milioni di dollari al momento della pubblicazione.

Cos'è Solana Seeker e il token SKR?

Lanciato ad agosto 2025, Solana Seeker è uno smartphone Android prodotto da Solana Mobile, successore del Solana Saga, il primo telefono dell'azienda, debuttato nel 2022.

Il Seeker è progettato specificamente per l'uso di criptovalute, con uno store dedicato alle app decentralizzate (dApp) e l'integrazione nativa con l'ecosistema Solana. Il dispositivo supporta il token SKR, utilizzato per la governance e i premi all'interno della piattaforma Solana Mobile.

Progettato per il dispositivo Seeker, SKR è il token nativo dell'ecosistema Solana Mobile, disponibile in quantità fissa pari a 10 miliardi di token. Funziona come token della libreria di programmi Solana (SPL), lo standard universale per la creazione e la gestione di risorse sulla blockchain Solana.

Il token ha lo scopo di premiare la partecipazione della community Web3, sostenere iniziative di sicurezza, fornire accesso alle funzionalità della piattaforma e allineare gli incentivi tra utenti, sviluppatori, ricercatori e protocolli.

SKR registra aumento del 38%, Solana Mobile prevede “eventi inflazionistici” ogni 48 ore

Dal suo lancio avvenuto intorno alle 2:00 UTC, il token SKR ha registrato un aumento del 38% circa, scambiato a 0,013$ al momento della stesura, stando a CoinGecko.

Dopo aver richiesto lo SKR, agli utenti viene offerta la possibilità di mettere in stake i token e guadagnare ricompense attraverso la piattaforma di staking Solana Mobile, secondo quanto riportato nell'annuncio.

“Gli SKR messi in stake iniziano a generare guadagni immediatamente, con eventi di inflazione ogni 48 ore e una commissione dello 0% al momento del lancio”, spiega Solana Mobile.

L'airdrop rappresenta una parte significativa dell'offerta fissa di SKR, sottolineando l'attenzione di Solana Mobile alla crescita guidata dalla community.

Al momento della stesura, l'offerta circolante di token SKR è pari a 5,7 miliardi, con una capitalizzazione di mercato di circa 81 milioni di dollari, come riporta CoinGecko.



