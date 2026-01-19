Anatoly Yakovenko, CEO di Solana Labs, desidera che Solana sia una rete in continua evoluzione, costantemente aggiornata per soddisfare le mutevoli esigenze degli utenti, in contrasto con la visione di Vitalik Buterin di Ethereum come blockchain autosufficiente.

"Solana non deve mai smettere di evolversi. Non dovrebbe dipendere da un singolo gruppo o individuo per farlo, ma se smettesse di adeguarsi alle esigenze dei suoi sviluppatori e utenti, morirebbe“, ha affermato Yakovenko in un post pubblicato sabato su X.

Le sue osservazioni erano in risposta a un post di Buterin, il quale ha affermato che Ethereum dovrà raggiungere un punto in cui supererà il "walkaway test", ovvero diventerà autosufficiente senza l'influenza degli sviluppatori per i decenni a venire.





Ethereum e Solana rappresentano due delle principali blockchain in un mare di concorrenti layer-1.

Ethereum è di gran lunga la blockchain layer-1 più decentralizzata per gli smart contract e domina il settore delle stablecoin e della tokenizzazione degli asset reali, mentre Solana è tra le reti più veloci, probabilmente più popolare per le app consumer e con maggiori guadagni in termini di commissioni.

Tuttavia, i loro percorsi verso il successo non potrebbero essere più diversi.

Buterin mira a ottimizzare la decentralizzazione, la privacy e l'autodeterminazione su Ethereum, anche a costo di un'adozione mainstream, mentre Yakovenko desidera che Solana evolva in un ecosistema che introduce nuove funzionalità per adattarsi alle esigenze del mondo reale.

I sostenitori dell'approccio di Buterin sostengono che l'aggiunta di troppe funzionalità aumenta il rischio di bug, falle di sicurezza e conseguenze indesiderate del protocollo, ampliando al contempo la superficie di attacco per la centralizzazione.

Coloro che condividono la mentalità “adattarsi o perire” di Yakovenko, tuttavia, ritengono che un approccio non interventista porti a un rallentamento dell’innovazione e al rischio di essere superati dai concorrenti più dinamici.

Yakovenko: AI potrebbe aggiornare Solana in futuro

Yakovenko, tuttavia, sostiene che gli aggiornamenti del protocollo dovrebbero provenire da una community diversificata di collaboratori piuttosto che da pochi team di sviluppo.

A tal proposito, ha persino indicato un futuro in cui le commissioni della rete Solana potrebbero finanziare lo sviluppo assistito dall'intelligenza artificiale per scrivere e migliorare il codice base di Solana.

“Dovreste sempre contare sul fatto che ci sarà una prossima versione di Solana”, conclude Yakovenko.

Ethereum non è ancora autosufficiente

Nel frattempo, Buterin sostiene che ci sia ancora molto lavoro da fare prima che Ethereum possa assumere un approccio non interventista.

Tra i principali miglioramenti che, secondo Buterin, Ethereum dovrebbe apportare per superare la prova del tempo figurano caratteristiche di resistenza quantistica, un'architettura più scalabile e un modello di creazione dei blocchi più efficace, in grado di resistere alle pressioni di centralizzazione.



