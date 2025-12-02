Sony Bank, la filiale di prestiti online del Sony Financial Group, starebbe preparando il lancio di una stablecoin che consentirà di effettuare pagamenti all'interno dell'ecosistema Sony negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato lunedì dal Nikkei, Sony prevede di emettere nel 2026 una stablecoin ancorata al dollaro statunitense, destinata a essere utilizzata per l’acquisto di giochi PlayStation, abbonamenti e contenuti anime.

Rivolta ai clienti statunitensi — che rappresentano circa il 30% delle vendite esterne del gruppo Sony — la stablecoin dovrebbe affiancare le attuali opzioni di pagamento, come le carte di credito, contribuendo a ridurre le commissioni versate alle reti di pagamento, afferma il report.

A ottobre, Sony Bank ha presentato domanda per una licenza bancaria negli Stati Uniti con l’obiettivo di creare una filiale dedicata alle stablecoin, e ha stretto una partnership con l’emittente statunitense Bastion. Anche la divisione venture capital di Sony ha partecipato al round di finanziamento da 14,6 milioni di dollari di Bastion, guidato da Coinbase Ventures.

Sony Bank si è lanciata attivamente nel Web3

La spinta di Sony Bank verso le stablecoin negli Stati Uniti si inserisce nelle iniziative più ampie del gruppo nel settore Web3, che a giugno hanno portato alla creazione di una filiale dedicata a questo settore.

“Gli asset digitali basati su tecnologia blockchain vengono ormai integrati in un’ampia gamma di servizi e modelli di business”, ha dichiarato Sony Bank in un comunicato di maggio.

“I servizi finanziari, come i wallet che custodiscono NFT (token non fungibili) e crypto asset, e i provider di exchange crypto stanno diventando sempre più importanti”, ha aggiunto la banca.

Sony Bank ha costituito una controllata Web3 con un capitale iniziale di 300 milioni di yen (1,9 milioni di dollari) nel giugno 2025. Fonte Sony Bank

L’unità Web3, successivamente denominata BlockBloom, mira a costruire un ecosistema che integri fan, artisti, NFT, esperienze digitali e fisiche, oltre a valute fiat e digitali.

L’iniziativa di Sony Bank sulle stablecoin segue la recente scissione della sua controllante, Sony Financial Group, che è stata separata dal gruppo Sony e quotata alla Borsa di Tokyo lo scorso settembre.

La decisione era volta a separare il bilancio e le operazioni della divisione finanziaria dal più ampio conglomerato Sony, consentendo a entrambe le entità di affinare il proprio focus strategico.

Cointelegraph ha contattato Sony Bank per un commento sul potenziale lancio della stablecoin negli Stati Uniti, ma al momento della pubblicazione non aveva ancora ricevuto risposta.