Unathi Kamlana, commissario della Financial Sector Conduct Authority sudafricana, ha indicato che l’introduzione di un framework crypto da parte del governo mirerà a mitigare qualsiasi potenziale rischio.

Stando a un report pubblicato venerdì da Bloomberg, Kamlana ha affermato che il regolatore intende presentare un framework normativo a inizio 2022 volto a proteggere gli investitori da crypto asset “potenzialmente ad alto rischio.” Il commissario ha aggiunto che qualsiasi framework sulle crypto verrà creato in collaborazione con la Prudential Authority and Financial Surveillance Board della South African Reserve Bank.

“Vogliamo essere in grado di intervenire quando crediamo che quanto fornito a potenziali clienti sono prodotti che non comprendono e potenzialmente ad alto rischio,” ha spiegato Kamlana. “Dobbiamo fare molta attenzione a non legittimarli semplicemente.”

I commenti del commissario della FSCA seguono l’annuncio a giugno dell’Intergovernmental Fintech Working Group sudafricano secondo cui l’ente avrebbe posto le basi per la regolamentazione “graduale e strutturata” delle criptovalute nel paese. In passato, la politica sulle crypto del governo sudafricano è stata incentrata sulla non interferenza, avvertendo il pubblico di una scarsa protezione da truffe o frodi e di ricorsi governativi limitati.

Quando il co-fondatore della piattaforma di investimenti crypto sudafricana AfriCrypt è scomparso con miliardi di dollari in fondi degli utenti, la FSCA ha dichiarato di non poter intervenire in quanto i crypto asset non erano regolamentati nel paese. Dopo aver ricevuto un avvertimento, anche il grande exchange di criptovalute Binance ha sfidato l’autorità della FSCA come regolatore finanziario del Sudafrica, sostenendo invece che il Financial Intelligence Centre del paese assicurava che le società crypto erano conformi alle norme locali.

A maggio, la South African Reserve Bank ha avviato uno studio esplorativo sul lancio di una central bank digital currency, o CBDC. Inoltre, la banca centrale fa parte di un programma pilota in collaborazione con Australia, Singapore e Malesia per testare i regolamenti internazionali utilizzando CBDC.