Secondo quanto riportato, i legislatori della Corea del Sud hanno rinviato la presentazione di una proposta di legge sulle criptovalute che potrebbe consentire l’emissione di stablecoin domestiche, poiché diverse questioni chiave restano irrisolte.

In base a un servizio pubblicato martedì da Yonhap News, i funzionari del governo sudcoreano continuano a lavorare al Digital Asset Basic Act, ma prevedono di presentare il disegno di legge nel corso del 2026. Il rinvio sarebbe dovuto a “questioni rilevanti che generano disaccordi con le organizzazioni interessate, inclusi gli emittenti di stablecoin”.

Il disegno di legge, proposto a giugno dal partito Democratico al governo, consentirebbe l’emissione di stablecoin ancorate al won e dovrebbe dare impulso al mercato crypto della Corea del Sud. In base alla proposta, gli emittenti di stablecoin sarebbero tenuti ad affidare tutte le riserve a custodi autorizzati, come le banche.

Secondo il report, le divergenze sul provvedimento riguardano anche la necessità di autorizzare un gruppo di organismi a vigilare sugli emittenti di stablecoin prima dell’approvazione. La Financial Services Commission sta esaminando la proposta, ma valuta anche l’ipotesi di limitare il ruolo delle istituzioni finanziarie nelle stablecoin per favorire la partecipazione delle aziende tecnologiche.

Affrontare l’emissione di stablecoin locali era una delle promesse del presidente sudcoreano Lee Jae-myung prima dell’insediamento a giugno. Il presidente ha inoltre sostenuto investimenti in asset digitali da parte del fondo pensione nazionale e appoggiato l’emissione di ETF legati a Bitcoin (BTC).

