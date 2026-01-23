Secondo i media locali, le autorità di regolamentazione finanziaria della Corea del Sud stanno riesaminando una pratica di lunga data che, di fatto, lega ciascun exchange di criptovalute a un unico partner bancario, nell’ambito di un’analisi più ampia sulla concorrenza nel mercato crypto del Paese.

Il quotidiano economico Herald Economy, citando funzionari governativi a conoscenza delle discussioni interagenzia, ha riferito che l’attività di revisione è coordinata tra la Financial Services Commission (FSC) e la Fair Trade Commission, mentre i legislatori politici valutano se le pratiche attualmente in vigore contribuiscano alla concentrazione del mercato.

Sebbene il modello “un exchange–una banca” non sia esplicitamente codificato nella legislazione sudcoreana, esso si è affermato nella prassi in risposta ai requisiti in materia di antiriciclaggio (AML) e di due diligence sui clienti.

Di conseguenza, gli exchange di criptovalute hanno generalmente fatto affidamento su partnership esclusive con banche nazionali per offrire ai clienti servizi di on-ramp e off-ramp fiat.

Uno studio sulla concorrenza solleva preoccupazioni sulla struttura del mercato

Secondo quanto riportato, le discussioni politiche fanno seguito a un progetto di ricerca commissionato dal governo, volto ad analizzare il mercato del trading di asset virtuali e l’impatto competitivo delle principali normative in Corea del Sud.

Lo studio ha esaminato la struttura del mercato delle criptovalute e valutato in che modo le regolamentazioni esistenti possano incidere sulla concorrenza tra gli exchange nazionali.

Il report, ottenuto dall’Herald Economy, ha concluso che il modello di abbinamento tra exchange e istituti bancari potrebbe rafforzare la concentrazione del mercato, limitando l’accesso ai servizi bancari per le piattaforme più piccole o di recente costituzione.

Sebbene tale modello sia pensato per gestire i rischi di conformità, lo studio ha rilevato che l’applicazione di standard uniformi a exchange con profili di rischio e volumi di scambio differenti potrebbe risultare sproporzionata.

I ricercatori hanno inoltre sottolineato che il mercato crypto basato sul won sudcoreano rimane fortemente concentrato attorno a un numero ristretto di grandi piattaforme.

In contesti di questo tipo, secondo quanto emerso dallo studio, la liquidità e l’efficienza delle transazioni tendono a favorire gli attori dominanti, consolidando potenzialmente la posizione degli operatori storici quando persistono barriere all’ingresso.

La Corea del Sud si prepara al Digital Asset Basic Act

La revisione segnalata arriva mentre le autorità di regolamentazione si preparano alla seconda fase della legislazione sudcoreana sulle criptovalute, comunemente nota come Digital Asset Basic Act.

Il 31 dicembre, i legislatori hanno rinviato la presentazione del disegno di legge al 2026, a fronte di disaccordi ancora irrisolti sulle modalità di supervisione degli emittenti di stablecoin nazionali.

La proposta normativa, sostenuta dal presidente Lee Jae-myung, consentirebbe l’emissione di stablecoin ancorate al won, imponendo agli emittenti l’obbligo di affidare le riserve a custodi autorizzati, come le banche.

Il dibattito si concentra sulla possibilità che un organismo di vigilanza dedicato debba approvare preventivamente gli emittenti, mentre la Financial Services Commission (FSC) valuta come bilanciare le esigenze di controllo con un quadro normativo che consenta anche la partecipazione di società tecnologiche non finanziarie.



