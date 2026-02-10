L'autorità di vigilanza finanziaria della Corea del Sud ha ampliato l'uso dell'intelligenza artificiale per monitorare i mercati delle risorse digitali, segnalando un passaggio verso un'applicazione automatizzata e basata sui dati, dato che l'attività di trading diventa sempre più complessa.

Lunedì, il Financial Supervisory Service (FSS) del Paese ha dichiarato di aver aggiornato il suo Virtual Assets Intelligence System for Trading Analysis (VISTA), un modello utilizzato per indagare sul trading sleale di criptovalute.

È stato aggiunto un algoritmo di rilevamento automatico, ha affermato l'FSS, in grado di individuare potenziali periodi di manipolazione dei prezzi senza intervento manuale.

Dall'analisi manuale alla supervisione sistematica

La FSS ha affermato che il nuovo algoritmo utilizza una tecnica di ricerca a griglia con finestra mobile per esaminare ogni possibile sotto-periodo all'interno di un set di dati di trading. Questo approccio ha lo scopo di consentire un'analisi esaustiva delle potenziali finestre di manipolazione che in precedenza gli investigatori dovevano identificare manualmente.

L'autorità di vigilanza ha affermato che i test di prestazione sui casi di indagine completati hanno dimostrato che il sistema ha rilevato tutti i periodi di manipolazione precedentemente identificati, segnalando anche ulteriori intervalli sospetti che erano difficili da individuare con l'analisi tradizionale.

La FSS ha inoltre dichiarato di aver assicurato un budget di 170 milioni di won (116.000 dollari) per il 2026 per ulteriori aggiornamenti delle prestazioni dell'IA, con funzionalità aggiuntive che saranno implementate in diverse fasi fino alla fine del 2026.

Gli aggiornamenti previsti includono strumenti per identificare automaticamente le reti di conti di trading coordinati, analizzare testi anomali relativi al trading su migliaia di cripto-asset e tracciare l'origine dei fondi utilizzati nella manipolazione.

Corea del Sud valuta congelamento preventivo per sospetta manipolazione

L'aggiornamento del sistema di sorveglianza basato sull'intelligenza artificiale è in linea con l'obiettivo dell'autorità di regolamentazione di migliorare le capacità di applicazione della legge nel settore delle criptovalute.

Il 6 gennaio, l'agenzia di stampa locale Newsis ha riferito che la FSC stava valutando un sistema di sospensione dei pagamenti che bloccherebbe le transazioni prima che i sospetti possano riciclare i proventi illeciti.

La spinta alla sorveglianza delle criptovalute nel Paese va di pari passo con più ampi sforzi volti ad espandere il monitoraggio basato sull'intelligenza artificiale nei mercati dei capitali della Corea del Sud.

Lunedì, la Financial Services Commission (FSC) ha annunciato che la Borsa coreana inizierà a utilizzare un sistema di monitoraggio del mercato basato sull'intelligenza artificiale per rafforzare l'individuazione tempestiva delle manipolazioni dei prezzi delle azioni.



