Il principale organismo di regolamentazione finanziaria della Corea del Sud non ha rispettato la scadenza fissata per la presentazione di una bozza di legge sulle stablecoin, mentre i legislatori e le agenzie continuavano a discutere su chi dovesse essere autorizzato a emettere i token digitali.

La Commissione per i servizi finanziari (FSC) della Corea del Sud non è riuscita a presentare entro mercoledì una bozza di proposta legislativa sulla regolamentazione delle stablecoin, come richiesto dal Partito Democratico di Corea, attualmente al governo.

“Non siamo stati in grado di presentare una proposta entro i tempi richiesti”, ha dichiarato la FSC, citata in un articolo dell'agenzia di stampa locale Newsis, aggiungendo che l'autorità aveva bisogno di più tempo per coordinare la propria posizione con le agenzie competenti.

Un successivo rapporto di Yonhap Infomax ha indicato che la Task Force (TF) sulle risorse digitali del Partito Democratico si oppone alla posizione della Banca di Corea (BOK) secondo cui l'emissione di stablecoin dovrebbe essere limitata a un consorzio di banche che detengono almeno il 51% di un emittente di stablecoin che richiede l'approvazione normativa locale.

Partito di governo: Requisito della BOK ostacolerebbe innovazione

“La Banca di Corea sta promuovendo un consorzio incentrato sulle banche, ma ciò che la commissione speciale apprezza maggiormente è l'innovazione”, avrebbe affermato un membro del TF, sottolineando il ruolo delle leggi che possono favorire l'innovazione.

La Banca di Corea ha sostenuto che, se la regolamentazione del consorzio bancario non fosse stata esplicitamente implementata, sarebbe stato necessario istituire un organo consultivo politico, che includesse il Ministero della Strategia e delle Finanze, la FSC e la banca centrale. Tale autorità avrebbe dovuto prendere decisioni unanimi su questioni quali l'approvazione e la regolamentazione delle stablecoin.

“Abbiamo una posizione simile sull'organismo consultivo politico”, avrebbe affermato un membro della TF, aggiungendo che ci sarebbero stati dei requisiti relativi ai tempi di approvazione dell'emissione e che la banca centrale si è impegnata a collaborare su questi temi.

“Sembra che vogliano che la voce della Banca di Corea sia presa in considerazione nell'approvazione e nella regolamentazione delle stablecoin, quindi dobbiamo coordinarci”, ha aggiunto il legislatore.

Progetto di legge su stablecoin previsto per inizio gennaio

Secondo Newsis, il partito al potere dovrebbe proporre un disegno di legge consolidato nel gennaio 2026, il che probabilmente spingerà il governo a presentare la sua proposta al più tardi all'inizio del mese prossimo.

In linea con questo calendario, il partito di governo della Corea del Sud avrebbe in programma di discutere l'orientamento definitivo della legislazione in una riunione consultiva con i membri esterni della task force il 22 dicembre.

I legislatori e le autorità di regolamentazione dovrebbero risolvere alcune questioni, tra cui il requisito del consorzio bancario sostenuto dalla BOK. Tuttavia, secondo quanto riferito, il Partito Democratico avrebbe assunto una posizione intransigente e potrebbe perseguire una legislazione indipendente.



