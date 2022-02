Il Ministero dell'ICT, della Scienza e della Pianificazione Futura della Corea del Sud ha promesso 223,7 miliardi di KRW (186,7$ milioni) per creare un ampio ecosistema Metaverse per sostenere la crescita delle aziende e dei contenuti digitali.

Il 27 febbraio il Ministero ha dichiarato ufficialmente che i fondi saranno spesi per portare a compimento quattro obiettivi principali, per la creazione di quello che sembra essere un ecosistema Metaverse omnicomprensivo intitolato "Expanded Virtual World."

L'agenzia governativa intende utilizzare il suo Metaverso come una piattaforma per espandere la crescita industriale virtuale delle città, dell'istruzione e dei media.

Per attrarre creatori di contenuti di talento e permettere loro di contribuire a costruire la piattaforma, sono stati previsti incentivi su più fronti. Il Ministero ha comunicato che supporterà attività creative orientate alla creazione di una community, un concorso per sviluppatori del Metaverse e un hackathon.

L'amministratore delegato di Hashed, Simon Kim, ha sottolineato che la nuova piattaforma Metaverse si concentrerà in particolare sulla promozione dell'espansione commerciale, fornendo sostegno finanziario ai partecipanti. Ha commentato su Cointelegraph che non pensa che ci siano problemi per i finanziamenti da parte del governo perché "il settore privato sta investendo attivamente nel mercato del metaverso". Ha continuato:

"Il governo dovrebbe prestare maggiore attenzione alla questione normativa. In Corea, la pubblicazione di videogiochi basati su NFT è vietata, così come l'emissione di token."

Hashed è un venture capital e un incubatore dell'ecosistema crypto sudcoreano. Ha investito in progetti Metaverse come Decentraland e The Sandbox.

Il capo del dipartimento di comunicazione e politica del ministero Park Yungyu, ha annunciato che l’iniziativa di costruire una piattaforma Metaverse è parte del più ampio "Digital New Deal" della Corea del Sud. Il Digital New Deal è un insieme di politiche che mirano a favorire la crescita delle tecnologie digitali, ha poi aggiunto:

"È importante creare un ecosistema Metaverse di primo livello che sia il punto di partenza per promuovere intensamente una nuova industria iper-connessa".

Jason Ye, co-fondatore dell'acceleratore dell'ecosistema multichain DeSpread, ha definito questo nuovo finanziamento un "segnale positivo" che dimostra come il governo coreano sia interessato al Metaverse. Data la somma coinvolta è certo che ci saranno opportunisti, ma si è detto fiducioso del fatto che i progetti non meritevoli "saranno probabilmente filtrati:"

“Le aziende di rilievo che costruiscono la digital economy nel Metaverso saranno in grado di prosperare grazie al sostegno del governo coreano.

Dallo scorso anno, il governo municipale di Seul sta anche valutando delle opzioni riguardo ad uno spazio pubblico nel Metaverse. Lo scorso novembre, sono stati annunciati i piani provvisori per un "Metaverse 120 Center".