Un istituto di ricerca pubblico spagnolo si appresta a vendere la sua riserva Bitcoin dimenticata da tempo, del valore di oltre 10 milioni di dollari, acquistata nel 2012 per soli 10.000 $ nell'ambito di un progetto di ricerca sulla blockchain.

L' Institute of Technology and Renewable Energies (ITER), supervisionato dal Consiglio dell'isola di Tenerife, ha acquisito 97 Bitcoin (BTC) più di un decennio fa per studiare la tecnologia blockchain. Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano in lingua spagnola El Día, il consiglio sta ora finalizzando i piani per cedere le riserve.

Juan José Martínez, consigliere per l'innovazione di Tenerife, ha dichiarato al giornale che il Consiglio sta collaborando con un istituto finanziario spagnolo autorizzato dalla Bank of Spain e dalla National Securities Market Commission (CNMV) per facilitare la vendita.

La maggior parte delle banche in Europa continua a rifiutarsi di gestire transazioni in Bitcoin a causa dei rischi normativi e di volatilità, complicando il processo di cessione delle riserve da parte del centro di ricerca.

Il Consiglio di Tenerife reinvestirà i proventi nella ricerca quantistica

Martínez ha dichiarato che prevede il completamento della transazione nei prossimi mesi, con i proventi reinvestiti nei programmi di ricerca di ITER, comprese le tecnologie quantistiche. Ha aggiunto che l'acquisto del 2012 non è mai stato inteso come un investimento, ma piuttosto come parte di un progetto sperimentale volto a comprendere l'infrastruttura blockchain.

“È stato uno dei numerosi progetti di ricerca intrapresi da ITER per esplorare e sperimentare nuovi sistemi tecnologici”, ha affermato Martínez.

Con BTC attualmente scambiato a circa 103.200 $, le riserve di Bitcoin di ITER valgono oltre 10 milioni di dollari. Secondo i dati di CoinMarketCap, all'inizio di ottobre il valore delle riserve superava i 12 milioni di dollari, quando Bitcoin ha raggiunto il suo massimo storico di circa 126.198 $.

Bitcoin viene scambiato a oltre 103.000 dollari. Fonte: CoinMarketCap

Il colosso bancario spagnolo BBVA collabora con Binance per la custodia dei fondi degli utenti

Ad agosto, il colosso bancario spagnolo BBVA ha stretto una partnership con Binance per fungere da custode indipendente dei fondi dei clienti. L'accordo consente agli utenti di Binance di custodire gli asset garantiti dai titoli del Tesoro statunitense detenuti presso BBVA, che l'exchange accetta come margine per il trading.

La partnership è nata dopo che BBVA ha consigliato ai propri clienti facoltosi di investire tra il 3% e il 7% dei loro portafogli in crypto e Bitcoin.