Jeremy Allaire, CEO dell'emittente di stablecoin quotata in borsa Circle, ha dichiarato che i pagamenti degli interessi sulle stablecoin non rappresentano una minaccia per le banche.

Intervenendo giovedì al World Economic Forum di Davos, Allaire ha definito “del tutto assurde” le preoccupazioni secondo cui i rendimenti delle stablecoin potrebbero causare una corsa agli sportelli, citando precedenti storici e servizi finanziari basati su ricompense già in uso.

“Contribuiscono alla fedeltà dei clienti e alla loro fidelizzazione”, ha affermato Allaire, aggiungendo che gli interessi stessi non sono sufficientemente elevati da compromettere la politica monetaria.

Le osservazioni di Allaire sono state formulate nel corso di un acceso dibattito sui rendimenti delle stablecoin, anche nell'ambito delle discussioni sul CLARITY Act statunitense, che mira a istituire un quadro normativo federale per il mercato delle risorse digitali.

Allaire cita fondi del mercato monetario come parallelo storico

Allaire ha indicato i fondi monetari governativi come un parallelo storico, sottolineando che anche questi hanno ricevuto avvertimenti simili riguardo al prosciugamento dei depositi bancari.

Tuttavia, secondo Allaire, “circa 11 trilioni di dollari di fondi monetari sono cresciuti in circostanze diverse”, aggiungendo che ciò non ha fermato i prestiti.

Jeremy Allaire, CEO di Circle, al panel del WEF. Fonte: WEF

“Nel frattempo, il credito si sta già spostando dalle banche verso il credito privato e i mercati dei capitali. Negli Stati Uniti, gran parte della crescita del PIL in diversi cicli è stata finanziata attraverso il debito dei mercati dei capitali, non attraverso prestiti bancari”, ha affermato. “Vogliamo costruire modelli di credito basati sulle stablecoin”.

CEO di Circle: Stablecoin unica valuta utilizzabile da agenti AI

Allaire ha anche sottolineato l'importanza dell'intelligenza artificiale come fattore determinante per la futura adozione delle stablecoin.

Ha affermato che “miliardi di agenti AI” avranno bisogno di un sistema di pagamento, aggiungendo che “al momento non esiste alternativa alle stablecoin per farlo”.

Ex CEO di Binance Changpeng Zhao. Fonte: YZi Labs

Opinioni simili sono state espresse anche altrove durante il forum. L'ex CEO di Binance Changpeng Zhao ha affermato giovedì a Davos che i pagamenti in criptovaluta potrebbero essere essenziali per le transazioni basate sull'intelligenza artificiale.

A settembre, il CEO di Galaxy Digital Michael Novogratz ha previsto che gli agenti di intelligenza artificiale diventeranno i maggiori utenti di stablecoin “in un futuro non troppo lontano”.



