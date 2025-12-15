Standard Chartered e Coinbase hanno ampliato la loro partnership per costruire un'infrastruttura crittografica per i clienti istituzionali.

Nell'ambito della partnership, le due società esploreranno offerte relative a trading, servizi prime, custodia, staking e prestiti, come annunciato venerdì dalla banca multinazionale britannica.

“Il nostro obiettivo è esplorare in che modo le due organizzazioni possano supportare soluzioni sicure, trasparenti e interoperabili che soddisfino i più elevati standard di sicurezza e conformità”, ha affermato Margaret Harwood-Jones, responsabile globale dei servizi di finanziamento e titoli di Standard Chartered.

Le due società hanno affermato che la partnership combina l'esperienza di Standard Chartered nel settore bancario transfrontaliero e nella custodia con la piattaforma istituzionale di criptovalute di Coinbase. L'obiettivo è quello di sviluppare una suite integrata di servizi che consenta alle istituzioni di negoziare e gestire le risorse digitali all'interno di un quadro sicuro e conforme.

Standard Chartered e Coinbase rafforzano partnership a Singapore

L'annuncio si basa su una relazione già esistente a Singapore, dove Standard Chartered fornisce già connettività bancaria a Coinbase, consentendo trasferimenti in tempo reale in dollari di Singapore per i clienti dell'exchange.

L'anno scorso, Crypto.com ha anche collaborato con Standard Chartered per lanciare servizi bancari al dettaglio globali che consentono agli utenti di oltre 90 paesi di depositare e prelevare dollari statunitensi, euro e dirham degli Emirati Arabi Uniti tramite la sua app.

Nel frattempo, Coinbase è pronta ad annunciare nuovi prodotti la prossima settimana che potrebbero includere mercati di previsione e azioni tokenizzate.

Autorità di vigilanza bancaria spiana la strada a banche fiduciarie che operano nel settore crypto

Venerdì scorso, l'Ufficio del Controllore della Valuta degli Stati Uniti ha approvato in via condizionata le richieste di costituzione di banche fiduciarie nazionali presentate da cinque società legate al settore delle risorse digitali.

Le approvazioni riguardano BitGo, Fidelity Digital Assets e Paxos, che intendono convertire le attuali società fiduciarie autorizzate dallo Stato in banche fiduciarie nazionali, nonché i nuovi richiedenti Circle e Ripple.