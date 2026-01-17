Il colosso bancario multinazionale State Street ha lanciato una piattaforma istituzionale per gli asset digitali, con l’obiettivo di aiutare le aziende a orientarsi nel settore e a lanciare una gamma di prodotti crypto.

Giovedì, State Street ha dichiarato che la piattaforma punta a collegare gli asset tradizionali al mondo crypto attraverso la tokenizzazione e supporterà la creazione di fondi del mercato monetario tokenizzati, exchange-traded fund (ETF), oltre a prodotti come depositi tokenizzati e stablecoin.

La piattaforma fornirà alle istituzioni servizi di tokenizzazione, custodia di asset digitali e accesso a un’ampia gamma di asset digitali.

“Abbinando la connettività blockchain a controlli solidi e a competenze di servicing globale, consentiamo alle istituzioni di adottare la tokenizzazione con fiducia come parte integrante della loro strategia principale”, ha dichiarato Joerg Ambrosius, presidente dei servizi di investimento di State Street.

Come altre iniziative di tokenizzazione guidate dalle banche, la piattaforma è inizialmente rivolta a clienti istituzionali e resta soggetta alle approvazioni normative delle diverse giurisdizioni.

La tokenizzazione è diventata un tema centrale per le società della finanza tradizionale, che stanno intensificando la sperimentazione della blockchain, una tecnologia che, secondo i sostenitori, può migliorare la liquidità.

Il gruppo bancario crypto Sygnum ha previsto che la tokenizzazione diventerà mainstream nel 2026 grazie all'introduzione di normative chiare negli Stati Uniti.

State Street gestisce asset per 5.400 miliardi di dollari. Negli ultimi due anni, la società ha iniziato a muovere i primi passi nel settore degli asset digitali, con uno slancio cresciuto in modo significativo nel 2025.

A dicembre, l’azienda ha collaborato con Galaxy Asset Management e Ondo Finance per il lancio di un fondo tokenizzato su Solana. L’obiettivo del fondo è spostare i cash sweep balance sulle blockchain, al fine di abilitare una fonte di liquidità attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Anche altri gestori finanziari, tra cui Fidelity, Franklin Templeton e JPMorgan, hanno lanciato fondi del mercato monetario tokenizzati, mentre molte altre società tradizionali, inclusa BlackRock, hanno introdotto ETF legati alle criptovalute.