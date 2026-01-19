Steak 'n Shake, una catena di fast food che accetta pagamenti in Bitcoin (BTC) nei propri punti vendita, ha annunciato venerdì che il valore nozionale della propria tesoreria aziendale in BTC è cresciuto di 10 milioni di dollari.

“Tutte le vendite in BTC confluiscono nella nostra riserva strategica di Bitcoin”, è quanto ha dichiarato l'azienda in un comunicato, aggiungendo che l'adozione di BTC come asset di tesoreria ha portato a un effetto volano che aumenta le vendite negli stessi punti vendita, il che, a sua volta, fa crescere la riserva di BTC dell'azienda.

A maggio 2025, la società ha annunciato che avrebbe iniziato ad accettare BTC come metodo di pagamento in tutti i suoi punti vendita in tutto il mondo, con un'introduzione graduale.

La community Bitcoin ha festeggiato l'annuncio, con molti utenti che hanno condiviso le loro ricevute Steak 'n Shake che riportavano il pagamento in BTC, e a novembre 2025 l'azienda ha annunciato la sua espansione in El Salvador, Paese noto per le sue politiche favorevoli a Bitcoin.

Cointelegraph ha contattato Steak ‘n Shake, ma senza ottenere risposta al momento della pubblicazione.

La decisione dell'azienda di accettare pagamenti in BTC dimostra la crescente adozione dei pagamenti in Bitcoin da parte delle imprese, rafforzando l'uso di Bitcoin come mezzo di scambio, piuttosto che semplicemente come asset di riserva di valore o strumento finanziario speculativo.

Steak 'n Shake aumenta le vendite negli stessi punti vendita e le riserve in Bitcoin nel 2025

Le vendite trimestrali di Steak 'n Shake negli stessi punti vendita sono aumentate dell'11% nel secondo trimestre del 2025, risultato che l'azienda attribuisce all'adozione di Bitcoin.

Secondo Steak 'n Shake, le vendite nel terzo trimestre del 2025 sono aumentate del 15% negli stessi punti vendita, superando i concorrenti del settore, tra cui McDonalds, Domino's e Taco Bell.

Steak ‘n Shake Q3 2025: aumento delle vendite negli stessi negozi rispetto al trimestre precedente. Fonte: Steak ‘n Shake

La decisione dell'azienda di adottare Bitcoin è stata presa in seguito alla chiusura di 230 dei suoi negozi tra il 2018 e il 2025. Secondo i dati di ScrapeHero, il numero di ristoranti Steak 'n Shake negli Stati Uniti ha raggiunto il picco di 628 nel 2018, ma è sceso a 394 nel 2026.

Più aziende dovrebbero adottare BTC come riserva finanziaria, ha affermato Rajat Soni, investitore in Bitcoin e contabile finanziario, in risposta a Steak 'n Shake.

“Se lo faranno, avranno molte più possibilità di successo perché i loro Bitcoin fungeranno da rete di sicurezza. Ritengo che la maggior parte delle aziende fallisca perché non rimane sul mercato abbastanza a lungo. Bitcoin aumenta la vostra resistenza finanziaria”, aggiunge.