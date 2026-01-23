La catena di fast food statunitense Steak 'n Shake ha in programma di offrire bonus in Bitcoin ai dipendenti a tempo determinato delle sedi gestite dall'azienda, segnalando l'intenzione di utilizzare gli asset digitali come strumento di fidelizzazione.

In un post pubblicato mercoledì, l'azienda ha dichiarato che a partire dal 1° marzo i dipendenti a tempo determinato potranno ricevere un bonus in Bitcoin (BTC) pari a 0,21$ per ogni ora lavorata, con un periodo di maturazione di due anni.

A 0,21 dollari l'ora, un dipendente a tempo pieno che lavora 40 ore alla settimana guadagnerebbe circa 8,40$ in Bitcoin alla settimana, ovvero 437$ all'anno sulla base di un programma standard di 52 settimane. Il programma è supportato da Fold, una società di pagamenti e ricompense in Bitcoin.

L'iniziativa sfrutta anche un cambiamento generazionale nel sentiment nei confronti delle criptovalute. Un recente sondaggio condotto dall'exchange OKX rivela che il 40% della Generazione Z e il 41% dei millennial nutrono grande fiducia nelle piattaforme crypto, rispetto al solo 9% dei baby boomer.

Stando ai dati demografici sui dipendenti statunitensi di aprile 2025 forniti dalla National Restaurant Association, circa il 40% dei lavoratori del settore della ristorazione e dei servizi alimentari ha meno di 25 anni, mentre il 60% ha meno di 35 anni.

Da maggio 2025 Steak 'n Shake accetta pagamenti in Bitcoin in tutti i suoi ristoranti, iniziativa che secondo l'azienda si è tradotta in un miglioramento delle prestazioni.

Venerdì ha reso noto di detenere circa 10 milioni di dollari in Bitcoin, sottolineando che le vendite negli stessi punti vendita sono “aumentate notevolmente” dall'introduzione dei pagamenti in BTC, senza specificare se il valore delle sue partecipazioni sia cresciuto grazie all'aumento dei prezzi, ai pagamenti dei clienti o all'acquisto di ulteriori criptovalute.

Aziende disposte ad accettare Bitcoin

Steak 'n Shake segue altre aziende che nel 2025 hanno deciso di accettare Bitcoin come mezzo di pagamento.

A maggio, Block Inc. ha annunciato che avrebbe iniziato a implementare i pagamenti in BTC sul suo sistema di punti vendita Square. Secondo il CEO Jack Dorsey, tale funzionalità consente ai commercianti di accettare Bitcoin utilizzando l'hardware Square esistente tramite Lightning Network, permettendo ai venditori di conservare i BTC o di convertirli automaticamente in valuta fiat al momento del pagamento.

Altri fornitori di servizi di pagamento hanno adottato misure simili. A luglio 2025, PayPal ha dichiarato che avrebbe consentito ai commercianti di accettare Bitcoin e altre criptovalute tramite la sua funzione di pagamento Pay with Crypto, con i pagamenti convertiti in valuta fiat o stablecoin al momento della vendita.

Lo scorso anno è aumentato anche il numero di aziende che detengono Bitcoin come riserva strategica. Secondo i dati di BitcoinTreasuries.NET, 194 società quotate in borsa detengono un totale di 1,13 milioni di Bitcoin nei loro bilanci.